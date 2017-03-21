Глухонемой мастер из Синегорского застроил свой посёлок игрушечными теремками

Андрей Чумак изготовил уже более 120 домиков на заказ. Фото: Галина Соклова

Сюжет «Дело за малым»

Рассказываем о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и стали незаменимыми для земляков.

Житель посёлка Синегорский Андрей Чумак от рождения не слышит и не говорит, но он сумел найти своё призвание в жизни. Земляки симпатизируют молодому человеку за неизменную доброжелательность и уважают за мастерство. Андрей может сделать из дерева практически всё — от игрушечного теремка до настоящего дома с резной верандой. Заказы ему поступают со всего района.

Название горноуральского посёлка звучит чарующе — Синегорский. Архитектура же совершенно невзрачная: серые дома барачного типа, оставшиеся со времён леспромхоза, да обшарпанный параллелограмм административного здания. Но яркие пятна в этой картине имеются: почти в каждом палисаднике установлена кормушка для птиц в виде домика, а то и настоящего теремка. Автор этих деревянных шедевров живёт на въезде в посёлок. Ко времени прибытия автобуса Андрей выходит из дома, и все пассажиры приветливо машут ему рукой. Поздороваться с мастером Чумаком — поселковая традиция.

Андрей родился и вырос в Синегорском, воспитывала его бабушка — Алевтина Александровна Шипигузова. В специализированную школу мальчик не попал, а потому не умеет читать и писать. Однако это не помешало молодому человеку в совершенстве освоить столярное ремесло. Он и дом из кругляка сложить может, и веранду построить, и мебель смастерить. А яркие поделки-домики стали визитной карточкой поселкового умельца.

— Андрей сначала нарисует домик, а только потом сделает. У него восемь альбомов с эскизами. В нашем посёлке настоящая мода на его домики. Жители используют их как кормушки для птиц. Они яркие, радостные и все-все разные, — рассказывает об увлечении земляка директор синегорского центра культуры Тамара Иванчева.

Андрей участвует в выставках-ярмарках. За «типовой» домик просит 350 рублей, за двухэтажные «хоромы» — на сотню больше. Желающие приобрести поделки находятся всегда. Похоже, мода на теремки распространилась по всему Горноуральскому округу. Приезжают покупатели и из Нижнего Тагила. Объясняют, что домики приглянулись не только птицам, но и маленьким девочкам. Барби хоть и кукла с заграничными привычками, но ей вполне уютно в деревянных апартаментах от Андрея Чумака.

Уважение земляков вызывают не только профессиональные навыки Андрея Петровича, но и его жизненный оптимизм. В Синегорском, кроме учреждений социальной сферы, трудиться негде. Люди ездят за тридцать километров на работу, много и таких, кто за трудовой копейкой не гонится, ищет утешения в бутылке. Поселковые жители молодёжи в воспитательных целях ставят в пример Андрея Чумака. Вопреки обстоятельствам молодой человек стал уважаемым членом общества, зарабатывает себе на жизнь и служит опорой для своей семьи.