На стройке нового района в Нижнем Тагиле «закопали» 376 млн рублей

Единственное, что было возведено застройщиком за несколько лет, — это шоу-рум с макетами домов и квартир. Фото: v-tagile.ru

Строительство микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле отложено до лучших времён. На создание коммуникаций было израсходовано 376 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета. Однако возведение домов так и не началось.

Строительство жилого района «Александровский» по федеральной программе «Жильё для российской семьи» было одним из якорных проектов комплексного плана развития Нижнего Тагила на 2013–2016 годы. В Гальяно-Горбуновском массиве на 50 гектарах планировалось построить шесть кварталов домов разной этажности для 10 тысяч тагильчан. Первоначально считалось, что за возведение нового района возьмутся создатели екатеринбургского «Академического», но застройщиком стала компания «АС Строй», специалисты которой имели большой опыт возведения жилья в Азербайджане.

Сначала на территории «Александровского» были проложены инженерные сети: трубы водоснабжения, теплоснабжения и газопровод для первой пусковой очереди. Предполагалось, что первые три шестиэтажные дома должны были принять новосёлов в прошлом году, но строители на объектах так и не появились.

Про район «Александровский» все словно забыли — это словосочетание выпало из городской информационной повестки. Но депутаты городской думы пожелали знать, что ждёт объект, и пригласили с отчётом главного архитектора города Константина Никкеля. Он сообщил, что главной причиной бездействия застройщика стала стагнация строительного рынка.

— За несколько лет ничего не было построено. И хотя аренда в городской бюджет платится, принято решение о расторжении договора аренды земли, — пояснил депутатам Константин Никкель.

В 2017 году в бюджете города предусмотрены три миллиона рублей на консервацию объекта, обустройство заглушек и колодцев.

— В любом случае строить там и школу, и жилые дома необходимо. Надо искать более перспективного и активного инвестора. У нас хороших земельных участков в городе осталось крайне мало, «Александровский» — один из последних, — считает спикер нижнетагильской думы Александр Маслов.