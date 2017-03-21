Областная газета
Земства 21 марта 2017, 18:48

Серовские садики переоборудуют в ясли

Один из построенных в последние годы детских садов. Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

В Серовском ГО несколько детских садов переоборудуют в ясли, чтобы ликвидировать очередь детей от 1 года до 3. Несмотря на то что очереди дошколят старше 3-х лет в муниципалитете уже нет, мест в яслях не хватает.

Как рассказали корреспонденту газеты «Глобус» в управлении образования, перепрофилировать хотят детский сад №30 «Одуванчик» на 80 мест в посёлке Энергетиков и детский сад №94 «Петушок». Но прежде дошкольные учреждения ждёт реконструкция. В горадминистрации заверили, что перепрофилирование произойдёт не в ущерб существующему распределению детей в дошкольные учреждения.

  • Опубликовано в №48 от 22.03.2017
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