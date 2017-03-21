Первые предложения для «Пятилетки развития»

Владимир Мельников, глава ЗАТО Свободный. Фото: Галина Соколова

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству экономики Свердловской области организовать сбор предложений от жителей Среднего Урала в проект народной программы «Пятилетка развития». Свои идеи уральцы могут высказать на сайте министерства: economy.midural.ru. Мы спросили глав, какие предложения они готовы озвучить главе региона.

Владимир Мельников, глава ЗАТО Свободный:

— Наш муниципалитет намерен принять участие в трёх базовых направлениях «Пятилетки развития». Прежде всего, это модернизация коммунальной сферы. Уже проведены встречи в региональном министерстве энергетики и ЖКХ по строительству модульной котельной в Свободном, которая придёт на замену убыточному теплоисточнику.

Второе направление — развитие спортивной базы. Население у нас молодое, есть высокая потребность в занятиях спортом, но единственный спортзал Дворца культуры не может вместить все секции. Нам нужен современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Надеемся попасть в целевую областную программу. Готовы обеспечить софинансирование и дальнейшие расходы по содержанию здания.

Ещё один вопрос, требующий решения, — строительство нового учебного заведения. У нас уже сегодня 171 школьник учится во вторую смену. В дальнейшем ситуация ещё более обострится, ведь прирост населения с 2012 года составил 650 человек.

Владимир Москвин, глава ГО Богданович:

Владимир Москвин, глава ГО Богданович. Фото: oficery-ural.ru

— Готов озвучить два предложения, которые, на мой взгляд, актуальны не только для нашего городского округа, но и для всех муниципальных образований области в принципе. Во-первых, в прошлом году губернатор чётко дал понять, что муниципалитетам нужно выделять дополнительные средства для ремонта и реконструкции дорог местного значения. Определённые суммы после этого пришли в каждый муниципалитет. Если эту тенденцию сохранять на протяжении пяти лет, чтобы каждый муниципалитет знал, что каждый год ему будут дополнительно выделять средства на дороги, то он бы заранее на них рассчитывал и организовывал работу. Через пять лет мы бы решили проблему дорог местного значения. Во-вторых, думаю, проблема Домов культуры также актуальна для всех муниципалитетов, особенно для сельских территорий. Все эти объекты, как правило, построены 40–50 лет назад и требуют либо ремонта, либо оснащения современным оборудованием. Если бы область и муниципалитеты совместно запланировали ежегодно проводить по ремонту хотя бы одного ДК, то через пять лет мы бы серьёзно привели в порядок Дома культуры в области.

Константин Ильичёв, глава администрации Верхней Салды:

Константин Ильичёв, глава администрации Верхней Салды. Фото: Галина Соколова.

— Считаю, что одним из якорных проектов «Пятилетки развития» должна стать деятельность особой экономической зоны «Титановая долина». Важнейшее значение для нашего города и региона имеют совместные проекты ВСМПО-Ависмы с зарубежными корпорациями, которые реализуются на площадке «Титановой долины». Это не только новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, но и современные виды производств, способные обеспечить нашему региону технологический прорыв, укрепить его позиции в промышленности и прикладной науке.

Александр Ковалёв, глава Полевского ГО:

Александр Ковалёв, глава Полевского ГО. Фото: Алексей Кунилов.

— Для Полевского, как и для других моногородов, приоритетными остаются две темы: поддержка малого и среднего бизнеса и разработка проектов, направленных на улучшение городской среды. Обе темы взаимосвязаны, поскольку инвесторы оценивают не только наличие инвестиционных площадок и профессиональных кадров, но и качество городского пространства: ухоженность улиц и дорог, наличие парков и спортивных площадок, реализацию культурных проектов.