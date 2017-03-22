На Урале строят модульные пункты для бездомных

На строительство модульного здания и подведение к нему инженерных коммуникаций требуется до миллиона рублей. Фото: Ольга Малинова/»Серовский рабочий»

В Свердловской области есть модульные здания уральских ФАПов и магазинов, под Первоуральском работает быстровозводимый офис банка. Такое же решение нашли для пунктов срочной социальной помощи. В этих модулях бесплатный ночлег, горячее питание и социальную помощь получают те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, наиболее популярна такая услуга у людей без определённого места жительства.

Сегодня в регионе функционирует три десятка модульных социальных пунктов. Их начали устанавливать пять лет назад в рамках региональных программ «Старшее поколение» и «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы». Первый гостеприимный вагончик площадью в 30 квадратов поставили в уральской столице. Такие же «перевалочные» пункты есть в Верхней Пышме, Ирбите, Каменске-Уральском, Камышлове, Краснотурьинске, Североуральске.

Вагончики очень похожи на малогабаритные квартиры, где предусмотрено две-три комнаты с койками, мини-столовая, санузел и кабинет социального работника. Пункты работают круглосуточно, проводить в них разрешают от нескольких часов до нескольких дней — в экстренных случаях можно остаться на более длительный срок. За это время соцработник помогает получить медпомощь и направление во временный приют или дом-интернат, найти работу, восстановить документы.

Два екатеринбургских модульных пункта — на территории Дома ночного пребывания и Чкаловский центр социального обслуживания — не пустуют почти никогда: люди приходят за одеждой, которую оставляют жители, и продуктовыми наборами.

В Нижнем Тагиле — целых три модульных социальных пункта. Один из первых в области модуль установили на территории центра соцобслуживания Ленинского района на улице Пархоменко. Гостям разрешают проводить здесь до шести часов в сутки. Зимой постоянными посетителями пункта стали тридцать бездомных. Сотрудники ожидали в морозы большего наплыва гостей, но этого не произошло: без-домные не рисковали покидать теплотрассы.

В Серове в постоянных клиентах пункта — 45 без-домных. Постояльцы могут воспользоваться холодильником, микроволновкой и электрочайником, а недавно вагончик оборудовали домофоном. Любопытно, что с уборкой территории в благодарность за кров и стол сотрудникам помогают сами клиенты.

Кстати В других регионах пошли ещё дальше. В нескольких тюменских сёлах появились быстровозводимые досуговые центры. В Симферополе в прошлом году построили пять модульных детских садов, в этом возведут ещё десять. При необходимости модули можно наращивать, увеличивая их вместимость. В Подмосковье молодая супружеская пара заказала архитекторам модульный коттедж — дом возвели всего за 10 (!) дней. На севере страны строят целые модульные городки.