Областная газета
Земства 24 марта 2017, 06:00

Березовчанка помогает особым семьям

Екатерина Холкина

Татьяна Каминская регулярно распространяет в сети полезную информацию для мам детей-инвалидов, помогает организовывать сбор средств для нуждающихся в лечении ребят. Фото Анна Махмутова

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На счету у Татьяны Каминской, мамы 17-летней девушки-колясочницы из Берёзовского, – несчётное количество проектов, направленных на помощь семьям, в которых растут дети с инвалидностью, а также местному социально-реабилитационному центру. Благодаря воплощению в жизнь одного из них, под названием «Подарок ребёнку из детского дома», каждый воспитанник учреждения в день рождения получает настоящий праздник – с поздравлениями, играми, подарками.

Один из последних проектов Каминской – открытие 20 марта необычной городской художественной выставки. В качестве авторов картин выступили мамы детей-инвалидов. По инициативе активной общественницы березовчанки садились за мольберт и брали в руки кисти – многие в первый раз – на мастер-классах в студии живописи «Алла Прима» художницы Анны Махмутовой.

Картины на стенах берёзовского Дворца молодёжи получились яркими, живыми и очень добрыми. Для женщин творчество стало незаменимым способом отдохнуть от ежедневных проблем и забот.

  • Опубликовано в №50 от 24.03.2017 
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