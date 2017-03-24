Областная газета
Земства 24 марта 2017, 06:00

Жителей Солнечного уже 21 год лечит один фельдшер

Лилия Янчурина

Фото: Сергей Стуков

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Свердловский минздрав сегодня решает вопрос о возможности строительства модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в отдалённом посёлке Солнечном. В настоящее время в здании медицинского пункта, построенном ещё несколько десятилетий назад, живёт фельдшер Вера Сумина.

Жителей отдалённых посёлков Солнечный и Зелёный Дол она лечит уже 21 год. Приехала сюда вместе с мужем-военным.

День сельского медика расписан по минутам: в первой половине – приём, процедуры, во второй – обслуживание вызовов на дому, работа с квартиры своего «доктора». Конечно, примет, поможет и даже шоколадку не возьмёт: говорит, стыдно, ведь на дню она встречает каждого жителя по… пять-шесть раз, многие родились и выросли на её глазах и теперь приводят к ней своих детей и даже внуков.

– Для меня Солнечный – это не место ссылки, и женой декабриста я себя не чувствую. Счастливым можно быть везде, – говорит Вера Сумина.

  • Опубликовано в №50 от 24.03.2017
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