Жителей Солнечного уже 21 год лечит один фельдшер

Фото: Сергей Стуков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Свердловский минздрав сегодня решает вопрос о возможности строительства модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в отдалённом посёлке Солнечном. В настоящее время в здании медицинского пункта, построенном ещё несколько десятилетий назад, живёт фельдшер Вера Сумина.

Жителей отдалённых посёлков Солнечный и Зелёный Дол она лечит уже 21 год. Приехала сюда вместе с мужем-военным.

День сельского медика расписан по минутам: в первой половине – приём, процедуры, во второй – обслуживание вызовов на дому, работа с квартиры своего «доктора». Конечно, примет, поможет и даже шоколадку не возьмёт: говорит, стыдно, ведь на дню она встречает каждого жителя по… пять-шесть раз, многие родились и выросли на её глазах и теперь приводят к ней своих детей и даже внуков.

– Для меня Солнечный – это не место ссылки, и женой декабриста я себя не чувствую. Счастливым можно быть везде, – говорит Вера Сумина.