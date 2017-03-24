Золотые горизонты Берёзовского

Электромеханик подземного участка Руслан Якубов, горный мастер Юрий Левин, начальник подземного участка Матвей Петров у электровоза германского производства, который 15 лет пробыл под водой на 712-м горизонте шахты «Северная». Фото: Михаил Мишайник

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает о том, что добыча золота за последние семь лет сократилась на 50 процентов. Среди двух десятков предприятий региона по итогам 2016 года только горняки Берёзовского сохранили прежние объёмы добычи жёлтого металла. Как рассказывает генеральный директор Берёзовского рудника Фарит Набиуллин, удержать показатели удалось в том числе за счёт переработки в Берёзовском привозного сырья. Немаловажно, что рудника не коснулось недавнее ужесточение земельного законодательства, но изменения больно ударили по предприятиям, ведущим добычу россыпного золота открытым способом.

Будущее же старейшего в мире золотодобывающего рудника руководство связывает с разработкой подземных горных выработок (горизонтов) шахты «Северная» на глубине 612 и 712 метров. Оставленные шахтостроителями выработки простояли затопленными почти 15 лет, их откачка заняла два месяца. В октябре 2015 года золотодобытчики впервые спустились в отвоёванные у воды подземелья. Перед началом восстановительных работ предстояло вручную очистить выработки от илистых отложений, толщина которых достигала метра. Эти работы удалось полностью завершить минувшей зимой.

Как рассказывает главный инженер Берёзовского рудника Александр Русских, сегодня на 612-м горизонте ведутся горнопроходческие работы, пройдено порядка 400 погонных метров. В первом забое горняки вскрывают Первопавловскую дайку, во втором – Севостьяновскую и Второпавловскую дайки. Как ожидается, первая золотоносная руда с расконсервированных горизонтов будет поднята через три года. На этой глубине, по расчётам геологов, расположены запасы в объёме 30 тонн золота.

Геологоразведка прошлого века оценивала запасы Берёзовского месторождения на глубине до 912 метров в объёме 90 тонн золота. Но эти сведения требуют подтверждения. В начале марта руководство рудника представило технико-экономическое обоснование кондиции Берёзовского месторождения на заседании государственной комиссии по запасам федерального агентства по недропользованию. Московские эксперты обратили внимание, насколько технологически грамотно работает Берёзовский рудник, похвалили уральских специалистов.

Берёзовское месторождение считается старейшим, в 2015 году оно отметило юбилей – 270 лет. Среднее содержание золота в местной руде – 1,87 грамма на тонну. Как поясняет Александр Русских, с таким низким содержанием в мире никто не работает. И в царские, и в советские годы рудник был дотационным – государству золото требовалось всегда. В последние годы средства из областного бюджета идут на выполнение Берёзовским рудником мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций – закладку подземных пустот и откачку воды. Поддержка существенна, но не покрывает всех расходов, с каждым годом бюджетное финансирование сокращается.

Переработка привозной руды оказалась экономически выгодна предприятию, так как мощности обогатительной фабрики загружены собственным сырьём не более чем на 60%. Сегодня руду в Берёзовский везут грузовиками из Алапаевского района. В общем объёме добытого золота это дало прибавку на 10%.

Рентабельность золотодобычи зависит от цен на лондонской бирже и курса валют. С одной стороны, горнякам оказалось на руку падение рубля, с другой – за последний год снизились и мировые цены на золото, примерно на 20%. Строить планы в таких условиях – дело очень рискованное.

За последние восемь лет коллектив Берёзовского рудника заметно помолодел, средний возраст работников снизился с 50 до 37 лет. Численность сотрудников – 1024 человека, средняя зарплата – 42 тыс. руб. Среди новых работников – два десятка горняков с Донбасса. Перебравшись на Урал, бывшие угольщики теперь добывают золото. Все они прибыли с семьями, оформляют гражданство России.

В 2016 году Берёзовский рудник вышел в лидеры муниципалитета по размерам уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – за год предприятие заплатило в казну 72,2 млн руб., в том числе в местный бюджет – 36,1 млн руб.

Кстати С Урала ведёт свой отсчёт история золотодобычи России. В 1745 году крестьянин Ерофей Марков открыл Берёзовское золоторудное месторождение, и в 1748 году началась добыча рудного золота.