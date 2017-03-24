Чёрные лесорубы заплатят 900 тысяч рублей за 64 сосны

Задержанные лесовозы возле полиции – привычное дело. Фото: Сергей Стуков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Жители Берёзовского и посёлков бьют тревогу: под покровом ночи многотонные лесовозы вывозят сосны и берёзы. Незаконные лесорубы – настоящий бич горожан и лесничеств. Особое значение работа по сохранению лесов приобретает в Год экологии, объявленный в России.

Но ситуация начала меняться: в декабре прошлого года на совместном совещании с природоохранной прокуратурой было подписано соглашение о взаимодействии в борьбе с незаконной рубкой лесов.

– Сегодня нас поддерживает прокуратура, полиция, ОБЭП, и результаты уже налицо: каждую неделю ловим чёрных лесорубов прямо у пня, – комментирует директор ГКУ СО «Берёзовское лесничество» Александр Петров. – Если в течение двух лет не снизим темпов и не перегорим, то большинство воров посадим, оштрафуем по полной.

Недавно по чёрным лесорубам вынесено первое серьёзное решение. Берёзовский городской суд признал виновными в незаконной вырубке леса троих человек. С 22 августа по 2 сентября 2016 года обвиняемые на территории Берёзовского участкового лесничества несанкционированно вырубили 64 сосны объёмом свыше 118 кубометров. С подсудимых взыскано 900 тыс. рублей в пользу государственного лесного фонда РФ в качестве платы за ущерб. Кроме того, одному из чёрных лесорубов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Двух других ожидает лишение свободы сроком на 2,6 года и 3 года условно с испытательным сроком два года каждому.

– Злодеев с поличным поймали на месте преступления во время совместного рейда представителей ОВД, арендаторов и наших работников, – рассказывает Александр Петров. – Важно, что дело дошло до суда. А на скамье подсудимых оказались известные в округе предприниматели, занимающиеся переработкой древесины. Наша беда в том, что за последние 10 лет в Берёзовском расплодилось несчётное количество цехов, пилорам, хозяева которых не желают приобретать сырьё законным образом. Свердловские лесоводы и казаки договорились о совместном патрулировании уральских лесов от пожаров и незаконной их вырубки: 21 марта, в Международный день леса, директор департамента лесного хозяйства области Олег Сандаков и атаман НКО «Хуторское казачье общество «Горный Щит» Олег Сененко подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас члены казачьего общества будут безвозмездно оказывать помощь в охране зелёной зоны от пожаров и незаконных рубщиков на территории Берёзовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского лесничеств.