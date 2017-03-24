Управляющая компания скрывала от жителей общедомовые счётчики

Плата за общедомовые нужды иногда в разы превышает личные. Фото: Сергей Стуков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В конце прошлого года между жильцами четырёх многоквартирных домов по улицам Театральной, Шиловской и Мира и ООО «Управляющая компания «ЖКХ-Холдинг» развернулся конфликт, который активно освещал «Берёзовский рабочий». Жильцы без оружия и доспехов доказали своей управляющей компании её неправоту. Дело в том, что осенью в квитанциях жильцов появился повышающий коэффициент за отопление, который начисляется собственникам квартир домов, где не установлены приборы учёта. В перечисленных домах прибор учёта тепла в подвалах был.

Что сделали жильцы?

Удостоверившись, что в подвалах домов на Театральной, 1 и 3, Шиловской, 19 и Мира, 2 приборы учёта действительно есть, жильцы отправились в управляющую компанию. Там их находку не признали и назвали счётчики «контрольно-измерительными комплексами для отслеживания давления и температуры в сети». По сути, разговор шёл об одном и том же приборе, который выполняет одни и те же функции, поэтому люди были возмущены.

Жильцы дома №1 на Театральной нашли документы, подтверждающие факт ввода в эксплуатацию общедомового счетчика. Управляющая компания, припёртая к стенке, была вынуждена сделать им перерасчёт. Правда, не за восемь лет (которые к тому времени отмотал общедомовой счётчик), а лишь за последние три года.

Арендаторам нежилых помещений на Мира, 2 удалось не только достать такой документ на свой дом, но и получить акт поверки узла коммерческого учёта тепла, а также карточки учёта тепловой энергии, по которым управляющая компания рассчитывалась с ПАО «Т-Плюс».

В другой ситуации оказались дома на Шиловской, 19 и Театральной, 3. Собственники подтверждающих документов добыть не смогли.

Всё это время граждане искали защиту своих прав в прокуратуре, писали заявления в полицию и департамент государственного жилищного и строительного надзора области. В редакции скопилась папка с ответами из этих ведомств. Если подытожить работу стоящих на страже закона, то, увы, следует признать, что в роли оперов и следователей выступили сами жильцы. Правоохранители особо не вникали в жилищную проблему, очевидно, посчитав её ничтожной.

Что сделала редакция?

В конце декабря редакция обратилась с запросом в прокуратуру, попросив надзорный орган оценить законность начислений, которые УК выставляла вышеупомянутым четырём домам, и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования. В январе нам пришёл ответ, из которого стало понятно, что управляющая компания обвела прокуратуру вокруг пальца.

В полицию редакция тоже обращалась – здесь особого внимания достоин последний ответ. Как сообщает младший лейтенант отдела по борьбе с экономическими преступлениями Глазырин, «управляющий К.С. Чикуров пояснил, что дома на Театральной, 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 не оборудованы общедомовым прибором учёта тепловой энергии».

Трудно сказать, когда был опрошен вновь Константин Чикуров. Если это было в феврале – его ответы более чем странны: жильцам на Театральной и Мира пришли квитанции с информацией о вводе в действие общедомового счётчика. Во-вторых, 15 февраля «БР» опубликовал список домов, оснащённых узлами коммерческого учёта тепла (с датой ввода в действие УКУТ). Списки были предоставлены ПАО «Т-Плюс» – ресурсоснабжающей организацией, с которой ведёт дела холдинг.

Что же в сухом остатке? Никто из правоохранителей в ходе проверки не поднял документов холдинга, чтобы установить, на какие средства были смонтированы приборы учёта. Судя по списку, предоставленному ПАО «Т-Плюс», домов, оснащённых коммерческими (расчётными) узлами учёта тепла, в старом центре более 100. Допустим, что половина из них была оборудована счётчиками по федеральной программе капремонта (по 185-ФЗ). Часть – по областной программе энергосбережения. В том и другом случаях деньги на оснащение шли из государственной казны. Жильцы могли об этом и не знать. Поэтому главный вопрос «За чей счет гуляем?» так и остался без ответа.