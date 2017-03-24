Сокровище города

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Город вырос на добыче драгоценного металла. Его 269-летняя история, вчерашний и сегодняшний день связаны с деятельностью Берёзовского рудника. За столетия золотодобычи под старыми районами города образовались пустоты, их объём – свыше 4,5 млн кубических метров, глубина – ниже 700 метров. В эту депрессионную воронку с поверхности постоянно стекается вода. Ежедневно рудник откачивает 36 тысяч кубометров воды – это около 300 железнодорожных цистерн. Если остановить насосы, то за пару лет шахтные выработки затопит. Поднявшись до глубины 100–200 метров, вода приведёт в движение поверхностные слои грунта, и большая часть города уйдёт под землю.

Павел Шабельников, главный редактор газеты «Золотая горка». Фото: Павел Ворожцов

Пока работает Берёзовский рудник, его специалисты надёжно держат ситуацию под контролем, выполняя меры по предупреждению ЧС. Частично работы финансирует правительство области, в 2017 году на эти цели планируется направить 98,6 млн руб. Общие же расходы горняков на откачку воды и закладку пустот достигают 150 млн руб.

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Проект «сухой» консервации рудника, разработанный десять лет назад, оценивался тогда в сумму свыше 5 млрд руб. – и это только первоначальные вложения, откачку воды всё равно пришлось бы вести постоянно. Поэтому-то и город, и область заинтересованы в бесперебойной работе золотодобытчиков.