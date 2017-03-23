Областная газета
Земства 23 марта 2017, 18:12

Две детские хоккейные команды из Нижней Салды выступают на «Золотой шайбе» в Сочи

Александр Дробилов: «Ребят мы принимаем тех, что приходят. Выбирать самых-самых в городе с 17-тысчным населением возможности нет». Фото из архива хоккейной команды «Металлург»

Завтра, 24 марта в Сочи стартует хоккейный турнир «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Свердловскую область в трёх возрастных группах представляют команда «Молния» из Верхней Туры и две(!) команды «Металлург» из Нижней Салды.

В этом сезоне нижнесалдинская детско-юношеская спортшкола собрала солидную коллекцию хоккейных наград. Игроки «Металлурга» привезли победный кубок с турнира Павла Дацюка и выиграли областное первенство клуба «Золотая шайба» в двух возрастных группах. Не верится, что в маленьком и совсем небогатом городке сформирована хоккейная школа столь высокого уровня. Как вырастить золотых чемпионов на медные деньги, знает директор ДЮСШ Нижней Салды Александр Долбилов.

— Александр Борисович, почему в вашем городе так популярен хоккей?

— В советские годы два градообразующие предприятия поддерживали свои команды. Салдинских хоккеистов хорошо знали в регионе. В тяжёлые 90-е этот вид спорта не исчез благодаря Евгению Танкиевскому. Он был настоящим патриотом хоккея: поставил на коньки сотни салдинских ребят, добился строительства крытого корта. Ещё один важный этап — открытие в городе детско-юношеской спортивной школы. В 2003 году мы набрали первую группу хоккеистов. Сейчас в пяти группах занимаются 90 ребят.

Кстати

Соревнования «Золотая шайба» проходят в ледовом дворце спорта «Айсберг». В турнире принимают участие 180 команд из 72 субъектов Российской Федерации. Победителей определят в трёх возрастных группах.

Чтобы попасть на турнир, ребятам надо было стать чемпионами в своих регионах. Примечательно то, что в этом сезоне в Свердловской области победителями стали команды из маленьких городков, не имеющих кортов с искусственным льдом. Теперь хоккеистам, имеющим возможность тренироваться и играть только семь месяцев в году, предстоит сразиться с соперниками, имеющими в своём распоряжении арены международного уровня. Салдинцы и туринцы провожали своих хоккеистов, как героев и обещали во время матчей держать за них кулачки.

— Временной отрезок небольшой, а все полки в спортшколе заставлены кубками.

— Да, в последние четыре года наши команды занимают лидирующие позиции на первенствах области и в играх Урало-Сибирской зоны. На всероссийском финале «Золотой шайбы» в 2013-м стали четвёртыми. А ведь в этих финалах нет ни одной команды из такого небольшого городка, с корта с естественным льдом, не позволяющем тренироваться круглогодично.

— Получается, вы побеждаете, вопреки обстоятельствам. В чём же секрет успеха?

— В огромном желании победить. На этот результат сплочённо работают тренеры, спортсмены и их родители. Ребят мы принимаем тех, что приходят. Выбирать самых-самых в городе с 17-тысчным населением возможности нет. Многие отсеиваются, но те, что остаются, играют вдохновенно. Мастерству их учат тренеры, которых воспитал Евгений Танкиевский. Хорошо, что зарплату педагогам повысили, не стало проблем с кадрами. Чемпионов воспитывают Олег Балакин, Кирилл Долбилов, тренер вратарей Дмитрий Пантелеев. А родители — это и организаторы, и спонсоры, и наши самые преданные болельщики.

— Родителям приходится вкладываться?

— Обучение в секциях у нас бесплатное, но на экипировку и выездные игры родителям иногда приходится выделять деньги из семейного бюджета. Ежегодно на приобретение формы и инвентаря из городского бюджета нам выделяют до 300 тысяч рублей. Если учесть, что только вратарские щитки стоят от 20 до 40 тысяч рублей, клюшка — пять тысяч, а коньки от 10 до 15 тысяч, понятно, что средств не хватает.

— Как к хоккеистам относятся местные власти?

— Муниципалитет нас всегда поддерживает. Выделяются деньги на ремонты, командировки. Глава Елена Матвеева на матчи приходит, очень эмоционально болеет. После побед город встречает ребят, как героев — салютом. Если бы у местного бюджета было больше возможностей, наши ребята давно бы катались на искусственном льду. В этом надеемся на поддержку области.

— А лично у вас какое отношение к хоккею?

— Трепетное. В детстве мечтал выходить на лёд с клюшкой, но для семьи этот вид спорта был слишком дорогим — выбрал лыжи. Много лет спустя сделал всё, чтобы мои дети играли в хоккей. Теперь старший сын, Кирилл тренирует, младший, Павел — играет.

— В связи со скандалом в бенди, не могу не спросить, а в детском хоккее бывают постановочные матчи? Бывает, что тренер просит подопечных не расходовать понапрасну силы на слабого соперника?

— У нас тренер — это прежде всего педагог. Он учит не только технике хоккея, он воспитывает ребёнка, где на первом плане трудолюбие и честность. Вы посмотрите, с каким счётом провели наши ребята финальные игры «Золотой шайбы». Старшие сыграли с каменской «Синарой» 11–2, а младшие победили асбестовский «Хризолит» всухую: 12–0. Для наших ребят каждый матч — главный. Они с детства приучены играть честно.

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