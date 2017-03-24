Большой Берёзовский

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Вот уже несколько десятков лет горожане вздрагивают, когда слышат о проекте «Большой Екатеринбург». Впервые о присоединении к столице Среднего Урала заговорили ещё в семидесятых. При всех генсеках и губернаторах вопрос поглощения городов-сателлитов так или иначе обсуждался в публичном пространстве. Но массовые волнения пришлись на 2010 год, когда березовчане вышли на многотысячный митинг против присоединения к Екатеринбургу.

Именно тогда появился бренд «Терра либера», что означает свободная земля. Жители Берёзовского вмиг осознали, что живут в прекрасном городе, где нет зловонных труб промышленных предприятий, где вода из-под крана прозрачно-голубого цвета, куда на День города приезжают звёзды первой величины.

Сергей Стуков, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий». Фото: Павел Ворожцов

Рекордное количество построенного жилья привело к демографическому взрыву – в город потянулись молодые семьи. Новые детские сады, спортивные объекты, инвестиции, современные медицинские и торговые центры – всё это позволяет березовчанам гордиться своей малой родиной.

И «Большой Екатеринбург» уже не страшен. Мы давно осознаём себя его частью, оставаясь при этом красивым, гордым и любящим младшим братом.

Газета «Берёзовский рабочий» основана в 1937 году. Выходит еженедельно в среду. Тираж 3 000 экз. В штате 11 человек. Сайт: www.berinfo.ru