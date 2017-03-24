Областная газета
Земства 24 марта 2017, 19:13

Набережную Краснотурьинска благоустроят за 50 млн рублей

Набережную Краснотурьинска хотят восстановить в том виде, в каком она была в 50-е и 60-е годы прошлого века. Фото: duma-krasnoturinsk.ru

23 марта губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главами Краснотурьинска, Новоуральска и Полевского благоустройство муниципалитетов.

Глава региона поддержал проект завершения реконструкции набережной городского пруда в Краснотурьинске. В 2018 году из областного бюджета будут выделены 50 млн рублей. В планах главы Краснотурьинска Александра Устинова — восстановить всю набережную в том виде, в каком она была в 50-60-е годы прошлого века.

Глава Новоуральска Владимир Машков рассказал о программе благоустройства дворов в городе, по которой пять процентов работ оплачивают жители, остальное — муниципалитет. В 2016 году так были отремонтированы 15 дворов, в этом году поступило ещё 20 заявок.

В ходе встречи с главой Полевского Александром Ковалёвым было принято решение о выделении муниципалитету от области 20 млн рублей на ремонт дорог к 300-летию города.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017
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