Юная уралочка научила Галкина отжиматься

— Я тридцать раз подтягиваюсь, 310 раз могу отжаться от пола, подъём с переворотом могу сделать 110 раз! — сказала ведущему Есения Шляпникова. Повторить эти упражнения Максим Галкин не смог. Фото: скриншот выпуска

В свежем выпуске телевизионного шоу детских талантов «Лучше всех» выступила 12-летняя звезда воркаута посёлка Баранчинского Есения Шляпникова. Она удивила зрителей силовым фристайлом. Впервые за историю шоу участнице вручили не только медаль, но и специальный кубок.

За два года, что Есения Шляпникова занимается воркаутом в клубе «Факел», она достигла удивительных результатов. На снарядах девочка ничуть не уступает в мастерстве и силе соперникам-мальчишкам, более тридцати раз она становилась чемпионкой областных и всероссийских соревнований. Баранчинцы решили, что такому самородку самое место в телешоу Максима Галкина.

Заявку на участие Есении подал тренер Николай Щибрик, заполнив анкету на сайте телеканала. Съёмки состоялись поздно вечером 3 марта. Взрослые волновались — ведь в это время на Урале была уже ночь. Девочка после множества репетиций наверняка устала, но виду не подала — была на высоте.

— Специальную программу мы не готовили, несколько элементов Есения выполнила первые. Аудиторию впечатлили подъём ведра воды и подтягивание на одной руке, — рассказывает о своей подопечной Николай Щибрик.

На сцене были закреплены турники и брусья. Есения не только сама тренировалась, но и провела мастер-классы для Максима Галкина по отжиманию, подтягиванию и силовому выходу на турнике. В итоге артист, надев спортивный костюм, продемонстрировал несколько простейших элементов воркаута.

Общение на сцене было не менее интересным, чем выступление на турнике. По жизни Есения — девочка стеснительная, но ведущий умеет расположить к себе детей. Юной спортсменке понравилось общаться с Максимом Галкиным. Артист спросил, как сильные руки помогают Есении в обычной жизни.

— Мы живём в частном доме, поэтому я помогаю маме носить дрова и воду, — рассказала девочка и поделилась мечтой служить в полиции.

В конце каждого номера Максим Галкин вручает участнику медаль «Лучше всех» и рюкзачок со сладостями. Для Есении было сделано исключение. Кроме стандартного набора наград ей вручили кубок с дарственной надписью. Он пополнил коллекцию наград Есении, состоящей из 33 медалей и четырёх кубков.