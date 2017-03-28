Областная газета
Земства 28 марта 2017, 07:00

Иван Веснин: «Верхняя Тура знает себе цену»

В администрации Верхней Туры Иван Веснин работает с 2007 года. Ранее занимал должность главного специалиста по гражданской обороне. Фото: moigorod.onlin

Сюжет

«Городская управа»
Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.



В январе этого года в Верхней Туре на конкурсной основе главой городского округа был избран Иван Веснин, ставший самым молодым руководителем муниципалитета Свердловской области — сейчас ему 33 года. Со свежим взглядом, присущим мэрам-новичкам, Иван Веснин рассказал, чем гордятся вехнетуринцы и что в своём городе хотели бы исправить.

— Иван Сергеевич, понадобилось ли вам время на адаптацию в новой должности?

— Быстро понял, что у глав времени на «акклиматизацию» нет. 20 января принял присягу, а через пять дней получил судебное решение о необходимости модернизации очистных сооружений. Тут же выяснилось, что заводскую плотину неожиданно в конце года передали городу. Оба вопроса — срочные и финансово затратные. А есть ещё проблемы с благоустройством, качеством воды…

— Знаю, что жители многоэтажек опасаются пить воду из крана и ходят с бутылками к колодцам и скважинам. Последние двадцать лет Верхняя Тура мечтает перейти на водоснабжение из подземного озера. Есть ли подвижки по этому проекту?

— Проект проходит последний этап экспертизы. Если областной центр гигиены и эпидемиологии даст положительное заключение, будем пытаться войти в госпрограмму «Чистая вода». Смета работ составляет 140 миллионов рублей.

— Недавно в беседе один из депутатов Верхней Туры всё время называл свою малую родину посёлком. Как считаете, почему?

— Наверное, потому, что население города составляет чуть больше девяти тысяч человек. Долгое время Верхняя Тура входила в состав Кушвинского района, но после местного референдума 1995 года стала отдельным городским округом с собственным бюджетом, органами местного самоуправления, социальной инфраструктурой.

Если говорить о медицине, то главная проблема — нехватка кадров. Всегда есть открытые вакансии. Сейчас ищем педиатров, стоматолога, хирурга. Болезненно восприняли жители, особенно пожилого возраста, закрытие кабинета зубопротезирования. Здравоохранение у нас в областном подчинении, но по многим хозяйственным вопросам, например, в расчистке подъездных путей, муниципалитет оказывает медикам помощь.

— А как обстоят дела в муниципальных учреждениях?

— С дошкольным образованием у нас полный порядок. С открытием нового детсада очередь исчезла. Хуже обстоят дела со школьниками. Из двух школ одна переполнена, и дети учатся в две смены, а другая находится в здании, которое давно пора снести. Строительство новой школы — в числе наших главных задач. Проект уже готов.

В организации отдыха тоже проблем хватает. Например, местный Центр культуры располагается в старинном аварийном здании, зал закрыт. Но есть и позитивные моменты. Наш кинотеатр выиграл грант — пять миллионов рублей. В этом году он будет модернизирован.

— Губернатор Евгений Куйвашев проводит встречи с главами муниципалитетов. На каких темах планируете сосредоточиться?

— Прежде всего, благо-устройство: асфальтирование километрового участка улицы Гробова и тротуара на Машиностроителей. О необходимости строительства школы и крытого корта для хоккеистов «Молнии» обязательно доложу. Город наш глубоко дотационный. В годовом бюджете, составляющем 324 миллиона рублей, только треть собственных доходов. Поэтому во всех проектах развития муниципалитета ставку делаем на участие в областных программах.

— Всегда удивляло, что в отличие от других городов, у вас улицы носят имена не вождей, а местных героев — Василия Иканина, Петра Грушина, Ивана Молодцова, Анатолия Гробова. Верхнетуринцы трепетно относятся к истории?

— Нынче Верхняя Тура отмечает 280 лет. Городу есть чем и кем гордиться. Хочется, чтобы и настоящее было соответствующим. Чтобы люди жили в комфортных условиях, ходили по ровным тротуарам, водили детей в современный кинотеатр. Над этим и предстоит работать нашей команде управленцев.

Справка «ОГ»

Иван Сергеевич Веснин

  • Родился 23 ноября 1983 года в Верхней Туре.
  • Военную службу проходил на Северном флоте.
  • Окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию и Уральский институт коммерции и права.
  • В администрации Верхней Туры работает с 2007 года.
  • На момент избрания мэром занимал должность главного специалиста по гражданской обороне.
  • Увлекается рыбалкой, охотой, пчеловодством
  • Опубликовано в №52 от 28.03.2017 
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