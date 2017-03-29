Мусорная эволюция

Фото: neyva-news.ru

В Новоуральском городском округе открывается производство мобильных установок по переработке мусора, с помощью которых можно будет ликвидировать свалки даже в отдалённых населённых пунктах. Первые два комплекса проходят тестовые испытания, сообщает газета «Нейва».

Необычное производство запустила на свободной промышленной площадке Уральского электрохимического комбината одна из местных компаний. Установка монтируется на автомобильном шасси и перемещается между отдалёнными населёнными пунктами по мере накопления там отходов. Комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов и использует доступные виды топлива — например, отходы деревообработки. Сжигание бытовых и техногенных отходов происходит при высоких температурах — более 1500 градусов.

После того как комплексы получат необходимые экологические заключения, предприятие рассчитывает стать резидентом создаваемой территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и развернуть массовое производство оборудования — около 120 комплексов в год. При выходе на проектную мощность руководство компании обещает создать до 200 рабочих мест.