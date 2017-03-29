Областная газета
Земства 29 марта 2017, 06:00

«Депутатские миллионы» уходят детям в глубинку

В Туринске на средства «депутатского миллиона» построили сразу пять детских площадок. Фото:Лариса Лазарева

В областном резервном фонде заложены средства для выполнения наказов избирателей. Каждый депутат Заксобрания волен распорядиться миллионом рублей. Деньги обычно вкладывают в соцпроекты для детей, чаще — в сельской местности.

Большинство депутатов помогают детям, живущим в глубинке. Например, Евгений Лутохин нынче планирует направить средства на ремонт школьного спортзала в селе Акинфиево и приобретение инвентаря для юных хоккеистов Нижней Салды. Не равнодушен к ледовым баталиям и депутат от Серовского избирательного округа Дмитрий Жуков. Сейчас готовится заявка в минфин на выделение средств для строительства корта на малой родине депутата.

Многолетние традиции по поддержке детских увлечений есть у депутата Алексея Коробейникова. Жители талицкого села Паново вспоминают преображение школьного спортзала, а пышминцы — оборудование прогулочных площадок. В начале этого года в политехникуме Богдановича был открыт модернизированный музей. Оборудование для него также оплачено из «депутатского миллиона» Коробейникова.

Детская тема в приоритете у всех депутатов Заксобрания. С помощью средств областного резервного фонда они пытаются закрывать бреши в муниципальных бюджетах. Особенно их помощи ждут сельские территории.

— В прошлом году удалось помочь школе искусств в селе Николо-Павловское Горно-уральского округа в приобретении цифрового пианино, а нынче планирую для нового садика в том же селе купить большой телевизор, — рассказал ОГ председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Не забыли его заботу и жители села Серебрянка, на оборудование детской площадки возле школы Вячеслав Погудин направил 600 тысяч рублей.

Площадки вообще часто фигурируют в наказах избирателей. Например, пять площадок в Туринске появились благодаря стараниям Олега Исакова, а тагильские дети с рабочей Вагонки проводят время в игровых городках, построенных при помощи Владимира Рощупкина.

Бывают с освоением «депутатских миллионов» и промахи. Так, жителям села Кашино не понравилось расположение детской площадки, установленной по инициативе депутата Валерия Савельева. Её поставили в коттеджном посёлке, обнесённом забором. По решению общественного совета Кашино, площадку перенесли к многоэтажным домам в центре села.

  • Опубликовано в №53 от 29.03.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор фили срочный вызов - смотреть варианты >>

Грузовая перевозка: аренда минивэна без водителя, подробности...

Курьерская доставка по Серпуховской дешевая можно найти здесь.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам