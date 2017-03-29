«Депутатские миллионы» уходят детям в глубинку

В Туринске на средства «депутатского миллиона» построили сразу пять детских площадок. Фото:Лариса Лазарева

В областном резервном фонде заложены средства для выполнения наказов избирателей. Каждый депутат Заксобрания волен распорядиться миллионом рублей. Деньги обычно вкладывают в соцпроекты для детей, чаще — в сельской местности.

Большинство депутатов помогают детям, живущим в глубинке. Например, Евгений Лутохин нынче планирует направить средства на ремонт школьного спортзала в селе Акинфиево и приобретение инвентаря для юных хоккеистов Нижней Салды. Не равнодушен к ледовым баталиям и депутат от Серовского избирательного округа Дмитрий Жуков. Сейчас готовится заявка в минфин на выделение средств для строительства корта на малой родине депутата.

Многолетние традиции по поддержке детских увлечений есть у депутата Алексея Коробейникова. Жители талицкого села Паново вспоминают преображение школьного спортзала, а пышминцы — оборудование прогулочных площадок. В начале этого года в политехникуме Богдановича был открыт модернизированный музей. Оборудование для него также оплачено из «депутатского миллиона» Коробейникова.

Детская тема в приоритете у всех депутатов Заксобрания. С помощью средств областного резервного фонда они пытаются закрывать бреши в муниципальных бюджетах. Особенно их помощи ждут сельские территории.

— В прошлом году удалось помочь школе искусств в селе Николо-Павловское Горно-уральского округа в приобретении цифрового пианино, а нынче планирую для нового садика в том же селе купить большой телевизор, — рассказал ОГ председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Не забыли его заботу и жители села Серебрянка, на оборудование детской площадки возле школы Вячеслав Погудин направил 600 тысяч рублей.

Площадки вообще часто фигурируют в наказах избирателей. Например, пять площадок в Туринске появились благодаря стараниям Олега Исакова, а тагильские дети с рабочей Вагонки проводят время в игровых городках, построенных при помощи Владимира Рощупкина.

Бывают с освоением «депутатских миллионов» и промахи. Так, жителям села Кашино не понравилось расположение детской площадки, установленной по инициативе депутата Валерия Савельева. Её поставили в коттеджном посёлке, обнесённом забором. По решению общественного совета Кашино, площадку перенесли к многоэтажным домам в центре села.