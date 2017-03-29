В Среднеуральске учитель музыки открыл школу рока

Будущие звёзды начинают репетировать в школьном кабинете и лишь потом переходят на сцену. Фото: Максим Щипанов

У педагога среднеуральской школы № 5 Максима Щипанова ученики охотно остаются после уроков музыки. Год назад 33-летний преподаватель открыл школу рока и теперь помогает воспитанникам осваивать исполнительское мастерство на практике.

Звонок корреспондента застал Максима Щипанова на очередном занятии. Музыкант, который сам выступал в составе группы, учил воспитанника играть на гитаре.

На первую репетицию в кабинет музыки, где были только две гитары и барабанная установка, пришли пять подростков. Сейчас в коллективе занимаются почти два десятка ребят из Среднеуральска и Верхней Пышмы от семи лет. Рок-музыкой интересуются и девочки.

Среди самых любимых песен юные музыканты называют хиты зарубежных и отечественных рок-исполнителей — групп «Queen», «Nirvana», «Metallica» и «Кино», но только роком репертуар школьников не ограничивается. Ребята охотно играют и рок-н-ролл, и современную попсу — главное, чтобы песни были весёлыми и зажигательными.

Максим Щипанов признался, что уже приобщает к музыке двухлетнего сына. Фото: из семейного архива Максима Щипанова.

— Сначала занимаемся со школьниками индивидуально, а после нескольких уроков они уже пробуют играть в коллективе и репетировать на сцене. После года работы могу с уверенностью сказать: музыкальные способности есть у всех, главное — вовремя начать их развивать, — говорит Максим.

Педагог вспоминает, как первый раз боялся выпускать воспитанников на сцену. Сегодня ребята выступают на школьных и городских мероприятиях Среднеуральска, на концертах Верхней Пышмы и Екатеринбурга. К 9 мая ученики школы рока разучивают новую рок-композицию.