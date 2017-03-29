В Минсельхозе РФ не утвердили треть заявок свердловских аграриев на льготные кредиты для посевной

Объём предстоящего ярового сева в министерстве АПК и продовольствия планируют на уровне прошлого года, в 2016 году этот показатель составлял 498,2 тысячи гектаров. Фото: Алексей Кунилов

Селяне в этом году могут столкнуться с острой нехваткой средств для проведения посевной. Мало того, что из-за внедрения новой схемы субсидирования выдача льготных кредитов для проведения весенних полевых работ задержалась почти на месяц, многие хозяйства оказались в ситуации, когда одобренные банками займы не получили согласования в Минсельхозе РФ. Отказали даже таким финансово-устойчивым предприятиям, как ирбитский СПК «Килачёвский» — крупнейшему в регионе производителю молока, и ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского городского округа, специализирующемуся на производстве овощей и картофеля.

Как сообщил областной министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв на выездном заседании свердловских депутатов фракции «Единая Россия» («ОГ» писала об этом в номере за 29 марта), от сельхозорганизаций области в банки поступило заявок на получение субсидированных кредитов для проведения весенних полевых работ на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано кредитов на 241 миллион. Причём по новой схеме кредитов выдали и вовсе на 144 миллиона рублей.

— Такого никогда не было. Да, некоторым хозяйствам банки отказывали в кредите — но это иная ситуация. Сейчас же мы столкнулись с тем, что банк готов дать кредит, кредит одобрен, но в Минсельхозе России отказываются его субсидировать. Вообще, мне непонятна вся эта новая схема, кто-то в Москве решает: дать нам кредит или нет — глупость полная, — возмущается генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин.

Шок испытали, наверное, и другие руководители сельхозпредприятий, когда в середине марта на сайте Минсельхоза РФ в появившемся перечне заёмщиков, претендующих на льготный кредит, увидели отрицательное решение по своей заявке. Такое заключение — почти у трети заявок свердловских сельхозпредприятий. По другим регионам ситуация схожая. В качестве причин указываются несоответствие требованиям, целям программы льготного кредитования или вовсе отсутствие бюджетных ассигнований.

Система одобрения списка льготников в федеральном министерстве заработала в этом году впервые. Раньше аграрии получали в банке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из регионального и федерального бюджетов. Теперь же они сразу могут взять в банке кредит по ставке от 1 до 5 процентов годовых, но если их заявка будет одобрена в Министерстве сельского хозяйства России.

Тот же ЗАО АПК «Белореченский» подал заявку через Сбербанк на 136,5 миллиона рублей. Как рассказал Виталий Дунин, предприятие каждый год берёт в этом банке на проведение полевых работ около трёхсот миллионов рублей «коротких» кредитов, которые погашает в течение года. Сейчас без этих оборотных средств хозяйство оказалось в тяжелейшей ситуации.

— Мы не можем брать те же триста миллионов под коммерческие проценты, это смерти подобно. Значит, не будут закуплены минеральные удобрения, работы будут проводиться по минимуму. А без удобрений — не будет урожая. И в итоге все те темпы, что набрало наше сельское хозяйство в последние годы, будут потеряны, — сказал Виталий Дунин.

В Ирбитском муниципальном образовании льготные кредиты получили только четыре сельхозпредприятия. Отказано в них самым крупным хозяйствам — агрофирме «Ирбитская» и СПК «Килачёвский».

— Первый раз с таким сталкиваюсь: Сбербанк одобрил льготный кредит, а чиновники отказали. Но им-то что — сеять, пахать не надо, день прошёл и ладно. Выкручиваться придётся крестьянам. Кредиты — не наша прихоть, они нужны для развития отрасли. Если нас станут ограничивать в субсидированных кредитах, это пойдёт в ущерб производству. На те 50 миллионов рублей льготного кредита, которых нас лишили, собирались закупить средства защиты растений. Мы-то выкрутимся, не купим, к примеру, перспективную технику, но найдём деньги на приобретение химии. Другим хозяйствам в этой ситуации будет сложнее, — говорит председатель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров.

Комментарий Дмитрий Дегтярёв, министр АПК и продовольствия Свердловской области: — Компенсировать те средства, что выпадают из-за отказов в выдаче льготных кредитов, мы можем только за счёт принятия решения о субсидировании кредитов, которые необходимы селянам для проведения весенних полевых работ, из средств областного бюджета. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы возмещать сельхозтоваропроизводителям шесть процентов от стоимости обслуживания взятых ими в банке коммерческих займов за счёт средств областного бюджета.