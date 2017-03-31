Капитально влипли: дом по региональной программе ремонтируют уже третий год

Кровля деформирована по всей площади дома. Фото: «Алапаевская искра»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

17 многоквартирных домов из 24, капитально ремонтируемых в 2015–2016 годах в Алапаевске и Алапаевском районе по региональной программе, приняты на сегодня без серьёзных замечаний. Но из-за недобросовестного подрядчика ООО «Юнистрой» судьба некоторых домов остаётся в подвешенном состоянии.

– При очередном осмотре крыши стало понятно, что сделано всё спустя рукава, – рассказывает старший по дому № 32 по улице Береговой Алапаевска Денис Томилов. – Её ремонтировали уже дважды и каждый раз перекрывали новыми материалами. По всей площади дома кровля имеет деформации и заломы листов металлочерепицы, отсутствует диффузионная пароизоляция, где-то саморезы прикручены в пустоту между элементами обрешётки, где-то листы металлочерепицы откровенно меньшего размера, из-за чего появились зазоры. Крыша у нас сложной конструкции, но ведь об этом было известно заранее. Изначально кровля была уложена без соблюдения технологии. Водосточные трубы отпадают, желоба текут в местах стыков.

Водосточные трубы отпадают. Фото: «Алапаевская искра»

В результате некачественного ремонта крыши квартиры в этом доме последние два года регулярно подтапливает. А в феврале пришло письмо из областного министерства энергетики и ЖКХ, где за подписью министра сообщалось, что подрядной организацией замечания по ремонту крыши устранены, выполненные работы приняты без замечаний региональным оператором как техническим заказчиком, и Дирекцией единого заказчика, как организацией, осуществляющей строительный контроль.

– Информацию о том, что все работы, в том числе и по крыше, выполнены, сданы и приняты без замечаний, мне подтвердили и по телефону Регионального фонда содействия капремонту в Свердловской области. Я был крайне удивлён, поскольку никаких актов приёмки как старший по дому не подписывал. По этому факту мы уже написали письменное заявление с просьбой разобраться в ситуации в Региональный фонд по Свердловской области и в Алапаевскую городскую прокуратуру, – говорит Денис Томилов.

В Дирекции единого заказчика пожимают плечами: по информации заместителя директора Алексея Сысоева, три дома по улице Береговой, в том числе и 32-й с 2015 года остаются непринятыми до сих пор.

– В этих домах к работам, выполненными силами ООО «Юнистрой», у нас есть претензии. Дирекция осуществляет только контроль за ходом капитального ремонта и участвует в комиссии по приёмке работ. Мы не являемся техническими заказчиками, эта роль отведена Региональному фонду содействия капитальному ремонту. Поэтому повлиять на работу подрядчиков мы можем только через обращения и претензии в фонд, – комментирует ситуацию Алексей Сысоев.

Зимой один из листов металлочерепицы на крыше загнуло ветром. Фото: «Алапаевская искра»

Комментарий Светлана ДЬЯЧКОВА, руководитель фонда содействия кап­ремонту по Восточному округу: – С подрядной организацией «Юнистрой» региональный оператор расторг договор в связи с нарушением сроков проведения работ. На момент принятия решения работы по ремонту крыши находились в стадии завершения – подрядная организация закупила необходимые материалы, частично уложила новое кровельное покрытие. В таком случае очень сложно передать незавершённые виды работ новому подрядчику. Выявленные замечания по ремонту крыши подрядная организация обязуется исправить к началу мая 2017 года. Только после полного устранения всех нарушений акты приёмки будут подписаны и дом передадут в ведение управляющей компании.