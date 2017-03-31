Фанера из Верхней Синячихи ушла на стройку башни «Исеть»

К своему юбилею – 45-летию – верхнесинячихинская «СВЕЗА» достигла рекордной отметки годового выпуска продукции – 200 тысяч кубометров. Фото: «Алапаевская искра»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В нашей стране всего два предприятия, аналогичных верхнесинячихинскому «Фанкому», выпускающих берёзовую фанеру. И все они работают под флагом одной компании.

Вывеску комбинат сменил в 2012 году, когда пакет акций ЗАО «Фанком» выкупил мировой лидер в производстве берёзовой фанеры – группа «СВЕЗА», в активе которой шесть комбинатов. Верхнесинячихинский стал самым восточным из них. Таким образом, целая эпоха развития предприятия под руководством директора Камиля Белялова – одного из известнейших бизнесменов региона – уступила место сегодняшнему дню.

Восемьдесят процентов фанеры, произведённой здесь, идёт на экспорт. Это говорит о высоком качестве продукции.

Позже на предприятии, получившем название «СВЕЗА Верхняя Синячиха», было реализовано несколько программ по модернизации производства, улучшению условий труда, внедрены принципы экологической безопасности.

Выпуск фанеры в физическом плане – непростая работа. Многие операции приходилось выполнять вручную, например, сортировать внушительные по размеру листы шпона. К слову, на верхнесинячихинском комбинате в этой должности часто работают женщины. Но на сегодня многие процессы механизированы. И руководство на этом не останавливается: утверждённая на этот год инвестиционная программа оценивается в один миллиард рублей.

Ещё одной мерой для оптимизации производства стал отказ от смежных видов деятельности. Так, в аутсорсинг была выведена заготовка древесины.

Сегодня «СВЕЗА Верхняя Синячиха» выпускает фанеру марки ФК (используется для внутренних работ), ФСФ (оптимальна для внешних работ) и ламинированную фанеру. Продукция с маркировкой из Верхней Синячихи расходится по всему миру. Её можно встретить на разных объектах, например, фанера была использована при строительстве космодрома «Восточный» и возведении самого высокого здания Урала – башни «Исеть» в Екатеринбурге. В этом году предприятие отказалось от выпуска фанеры формата 8х5 футов в пользу более востребованного – 8х4 фута.