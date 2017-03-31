Областная газета
Земства 31 марта 2017, 06:00

Дорога в Калач не свернулась

Анна Ощепкова

Чтобы прокатиться в маленьких вагончиках по узкоколейке, в Алапаевск порой приезжают туристы даже из других государств. Эта пара – мексиканцы, которые учатся в Уральском федеральном университете. Фото: Денис Земан

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Самая протяжённая в России узкоколейная железная дорога – Алапаевская – свое­образный действующий памятник. Чтобы прокатиться в узких вагончиках, раскачивающихся во время движения из стороны в сторону, сюда приезжают туристы из дальних городов. Вместе с тем АУЖД на сегодня – единственное средство сообщения с несколькими населёнными пунктами Алапаевского района. О том, как соседствуют эти функции, мы поговорили с директором ООО «АУЖД» Олегом Булатовым.

– Олег Рудольфович, изменился ли пассажиропоток за последнее время?

– Да, в сторону уменьшения. За прошлый год мы перевезли по АУЖД немногим меньше 13 тысяч человек. Для сравнения: в 2015 году – около 16 тысяч, в 2014-м – почти 17. А когда-то основным направлением АУЖД были грузоперевозки.

Директор ООО «АУЖД» Олег Булатов. Фото: Анастасия Фирсова

– А сегодня как?

– Грузы тоже перевозятся. Например, в прошлом году перевезли 7,5 тысячи тонн.

– В этом году стоимость проезда в поездах широкой колеи возросла. Не планируется ли увеличение стоимости проезда по АУЖД?

– Нет, цена остаётся прежней и для населения очень демократичной. Сегодня проезд в плацкартном вагоне от Алапаевска до Санкино стоит 160 рублей, в жёстком – 94 рубля. Кстати, по этому маршруту ходят новые вагоны. Решение об изменении стоимости проезда принимают депутаты думы МО Алапаевское. Муниципальное образование Алапаевское компенсирует нашему предприятию недополученные доходы, то есть разницу между ценой билета и себестоимостью затрат на пассажироперевозку.

– Работает ли храм-вагон?

– Да, он выезжает 14 раз в год. И пользуется спросом у жителей отдалённых посёлков.

– Какие меры принимаются для поддержания АУЖД в должном порядке?

– Выполняем различные ремонтные работы, приводим в соответствие транспортную инфраструктуру узкоколейки. Так, в прошлом году отремонтирован железнодорожный мост через реку Кыртомку. Финансирование велось из местного бюджета. Аварийные деревянные опоры заменили на металлические. А чтобы мост не разрушался во время паводка, установили металлические ледорезы, которые находятся в русле реки.

Уже в этом году завершён ремонт моста через реку Синячиху, средства на который выделены из областного и местного бюджетов. Строители укрепили фундамент и заменили две опоры. Сейчас мостовое полотно восстановлено.

Храм-вагон пользуется спросом у жителей отдалённых посёлков

Внутри храма-вагона. Фото: Владимир Макарчук

– Как вы относитесь к тому, что АУЖД стала туристическим объектом?

– Положительно. Со своей стороны мы подготовили для туристов четыре вагона – два жёстких и два мягких. И мне хотелось бы, чтобы АУЖД как туристический объект развивался интенсивнее.

Справка «ОГ»

Протяжённость главного магистрального пути АУЖД составляет 177 км, станционных путей – 19,8 км. Самая отдалённая станция находится в посёлке Калач. В подвижном составе АУЖД – 15 тепловозов, 14 пассажирских и 222 грузовых вагона. В коллективе – 104 сотрудника. В депо находится музей истории АУЖД, который проводит экскурсионные поездки.

  • Опубликовано в №55 от 31.03.2017
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