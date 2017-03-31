Дорога в Калач не свернулась

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Самая протяжённая в России узкоколейная железная дорога – Алапаевская – своеобразный действующий памятник. Чтобы прокатиться в узких вагончиках, раскачивающихся во время движения из стороны в сторону, сюда приезжают туристы из дальних городов. Вместе с тем АУЖД на сегодня – единственное средство сообщения с несколькими населёнными пунктами Алапаевского района. О том, как соседствуют эти функции, мы поговорили с директором ООО «АУЖД» Олегом Булатовым.
– Олег Рудольфович, изменился ли пассажиропоток за последнее время?
– Да, в сторону уменьшения. За прошлый год мы перевезли по АУЖД немногим меньше 13 тысяч человек. Для сравнения: в 2015 году – около 16 тысяч, в 2014-м – почти 17. А когда-то основным направлением АУЖД были грузоперевозки.
Директор ООО «АУЖД» Олег Булатов. Фото: Анастасия Фирсова
– А сегодня как?
– Грузы тоже перевозятся. Например, в прошлом году перевезли 7,5 тысячи тонн.
– В этом году стоимость проезда в поездах широкой колеи возросла. Не планируется ли увеличение стоимости проезда по АУЖД?
– Нет, цена остаётся прежней и для населения очень демократичной. Сегодня проезд в плацкартном вагоне от Алапаевска до Санкино стоит 160 рублей, в жёстком – 94 рубля. Кстати, по этому маршруту ходят новые вагоны. Решение об изменении стоимости проезда принимают депутаты думы МО Алапаевское. Муниципальное образование Алапаевское компенсирует нашему предприятию недополученные доходы, то есть разницу между ценой билета и себестоимостью затрат на пассажироперевозку.
– Работает ли храм-вагон?
– Да, он выезжает 14 раз в год. И пользуется спросом у жителей отдалённых посёлков.
– Какие меры принимаются для поддержания АУЖД в должном порядке?
– Выполняем различные ремонтные работы, приводим в соответствие транспортную инфраструктуру узкоколейки. Так, в прошлом году отремонтирован железнодорожный мост через реку Кыртомку. Финансирование велось из местного бюджета. Аварийные деревянные опоры заменили на металлические. А чтобы мост не разрушался во время паводка, установили металлические ледорезы, которые находятся в русле реки.
Уже в этом году завершён ремонт моста через реку Синячиху, средства на который выделены из областного и местного бюджетов. Строители укрепили фундамент и заменили две опоры. Сейчас мостовое полотно восстановлено.
Внутри храма-вагона. Фото: Владимир Макарчук
– Как вы относитесь к тому, что АУЖД стала туристическим объектом?
– Положительно. Со своей стороны мы подготовили для туристов четыре вагона – два жёстких и два мягких. И мне хотелось бы, чтобы АУЖД как туристический объект развивался интенсивнее.
Справка «ОГ»
Протяжённость главного магистрального пути АУЖД составляет 177 км, станционных путей – 19,8 км. Самая отдалённая станция находится в посёлке Калач. В подвижном составе АУЖД – 15 тепловозов, 14 пассажирских и 222 грузовых вагона. В коллективе – 104 сотрудника. В депо находится музей истории АУЖД, который проводит экскурсионные поездки.
- Опубликовано в №55 от 31.03.2017