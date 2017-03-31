С первой буквы алфавита

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Когда при встречах говоришь, что ты из Алапаевска, чаще всего в ответ слышишь: «А, так это у вас расстреляли членов царской семьи?» Революционное прошлое напоминает о себе по сей день.

Алапаевск – город первых Советов на Урале, десятки улиц носят имена революционеров, в центре – площадь Революции. Районный посёлок Верхняя Синячиха прославился в 1918 году контрреволюционным женским бунтом. Памятник вдоль автодороги на Махнёво напоминает об убийстве белогвардейской бандой семьи начальника милиции Евгения Рудакова.

Алапаевск основан в 1639 году, МО Алапаевское – в 1934 году, Махнёвское МО – в 2009 году. Площадь территории: МО город Алапаевск – 1 082 кв. км, МО Алапаевское – 5 100 кв. км, Махнёвское МО – 5 754 кв. км. Численность населения: Алапаевск – 43 635 человек, МО Алапаевское – 24 762 человека, Махнёвское МО – 5 971 человек

У нас самая длинная узкоколейная железная дорога. В советское время её протяжённость по разным источникам составляла до 600 километров, в год по ней перевозили более миллиона тонн древесины. Но и сегодня, претерпев существенное «обрезание», она остаётся самой длинной узкоколейкой в России – чуть меньше 150 километров.

Cветлана Вострикова, главный редактор газеты «Алапаевская искра». Фото: «Алапаевская искра»

Лет пятнадцать тому назад Алапаевский район был первым в области по внедрению в сельской местности общеврачебных практик. За короткий срок были открыты 12 ОВП, что позволило селянам получать доступную медицинскую помощь. Сегодня, к сожалению, идёт обратный процесс под названием «оптимизация».

Мы гордимся тем, что наш земляк Иван Самойлов стал первым Почётным гражданином области. И тем, что созданный им Нижнесинячихинский музей деревянного зодчества под открытым небом – единственный музей такого рода.

Вот на музеях стоит остановиться подробнее. За последние десятилетия Алапаевск утратил право называться промышленным центром. Практически нет крупных производственных предприятий. Зато за районом закрепилось название – музейная республика. Помимо вышеупомянутого Нижнесинячихинского, чуть ли не в каждом населённом пункте есть свои музеи, известные далеко за пределами не только области, но и России. И у каждого – своя особенность. У всех, побывавших в алапаевском музее имени Петра Чайковского, надолго в памяти останутся чарующие звуки мелодий композитора, а также коллекция миниатюрных музыкальных инструментов, сделанных руками основателя музея Веры Городилиной.

Если вам интересно, как добывали уральские самоцветы, – добро пожаловать в Нейво-Шайтанский музей. Если интересен быт крестьян – вас ждут в Коптелово. Желаете посмотреть, как выглядит уральская роспись или как отмечается праздник валенка – прямая дорога в Арамашево. Решите совершить небольшое путешествие по узкоколейке – приобретайте билет на станции в Алапаевске и через сорок минут вы прибудете в Верхнюю Синячиху. Об истории зарождения образования вам расскажут в Мугайском музее. А если наберётесь терпения и прокатитесь до села Болотово, то сможете пожарить яичницу на горящей воде.

Газета «Алапаевская искра» основана 25 апреля 1920 года. Выходит еженедельно по четвергам. Тираж 6500 экз. Распространяетсяна территории трёхмуниципальных образований: МО город Алапаевск, МО Алапаевское и Махнёвское МО. В штате 21 человек. Почта: a-iskra@mail.ru

К ряду первых событий могу добавить, что редакция газеты «Алапаевская искра» стала первой, и по-моему, пока единственной районной и городской газетой в области, в которой побывал губернатор. Видимо, неспроста наша территория начинается с первой буквы алфавита.