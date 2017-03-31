В Алапаевске пригрозили закрыть дорогу для автобусов

На дорогах, по которым ходят автобусы, сотрудники ГИБДД установили грубые нарушения. Фото: «Алапаевская искра»

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На улице Юных Героев в северной части города сотрудники Алапаевской госавтоинспекции и прокуратуры зафиксировали ряд серьёзных повреждений проезжей части, наличие наледи и снега на обочинах. Выявленные дефекты послужили поводом выдать предписание о закрытии на этом участке автобусного движения по маршруту № 3. В результате этой же ночью дорожная служба устранила грубые нарушения, что позволило не останавливать автобусное движение по этому маршруту.

– В прошлом году, когда нам пришлось закрыть автобусный маршрут в микрорайоне Рабочего городка, дорожники за два дня привели дорогу в порядок. Этой зимой городской администрации выдали предписание из-за образования опасной колеи на улице Защиты, после чего тоже в короткие сроки было всё устранено, – говорит старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Николай Никитин.

Благодаря работе в этом направлении Алапаевской госавтоинспекции и прокуратуры удалось добиться начала ремонта более 20 километров дороги (Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск). Ранее начать ремонт планировали только в 2021 году.