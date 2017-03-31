«Антискользин» получил патент

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Одиннадцатиклассница Полина Баянкина наблюдая, как поскальзываются ученики алапаевской школы №1 на одной из улиц, придумала решение проблемы – вещество «Антискользин» на основе скипидара.
Презентацию Полина провела во время школьной творческой лаборатории, нанеся вещество на сапоги учительницы русского языка. Проверку «Антискользин» прошёл на ура. «Патент я уже оформила. Осталось найти спонсора», – отметила девушка.
- Опубликовано в №55 от 31.03.2017