Областная газета
Земства 31 марта 2017, 06:00

«Антискользин» получил патент

Анна Кокшарова

«Антискользин» – специальная жидкость которая наносится на подошву обуви и препятствует скольжению. Фото: «Алапаевская искра»

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Одиннадцатиклассница Полина Баянкина наблюдая, как поскальзываются ученики алапаевской школы №1 на одной из улиц, придумала решение проблемы – вещество «Антискользин» на основе скипидара.

Презентацию Полина провела во время школьной творческой лаборатории, нанеся вещество на сапоги учительницы русского языка. Проверку «Антискользин» прошёл на ура. «Патент я уже оформила. Осталось найти спонсора», – отметила девушка.

  • Опубликовано в №55 от 31.03.2017
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