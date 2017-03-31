На 65 алапаевских коров приходится один робот

Несмотря на появыление роботов, без людей на сельхозпредприятии не справиться. На фото – главный зоотехник Наталья Куликова. Фото: Полина Баянкина

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В сельхозпредприятии «Ямовский» больше года работает современный животноводческий комплекс с роботизированным доением. На сегодня здесь работают четыре робота, пятый и шестой готовы к запуску.

Заходит корова, и на экране компьютера тут же высвечивается вся информация о животном. Подготовка к дойке, массаж – и процесс пошёл. И пока танкер наполняется, компьютер ведёт подробный анализ молока, определяет качество, проверяет микробиологию. Если робот что-то заметил, то молоко идёт в отдельный контейнер, а корова – в санитарную зону на ветеринарную проверку.

На каждого робота приходится по 65 голов. А в скором времени, когда двор увеличится до 400 голов, задействованы будут все роботы.