Жители Новопаньшино объявили войну палёному спирту

По словам читателей, алкоголь продают в таких бутылках, привозят их с подпольного завода из Нижнего Тагила. Акцизных марок нет. Фото: Галина Соколова

В деревнях Свердловской области прямо в жилых домах идёт бойкая торговля спиртным сомнительного происхождения, рассказывают «ОГ» читатели. Продавцов не смущают ни возмущение соседей, ни административные штрафы. В настоящее время Госдума рассматривает сразу два законопроекта, призванных ужесточить наказание за продажу фальсифицированных спиртосодержащих напитков. Жители законотворцев поддерживают и возлагают на них надежду.

ПРОБЛЕМА

Среди территорий, где идёт такая торговля, — село Новопаньшино Горноуральского ГО. Дом по Калинина большинство местных жителей обходит стороной. Но есть люди, которые приходят сюда в любое время суток — когда появятся деньги и желание выпить. Хозяйка дома всегда готова утолить их жажду.

— Она многих в селе споила, и из других деревень сюда ходят. В магазине водку дешевле 190 рублей не найти, а здесь за 70 рублей можно купить 200 миллиграммов спирта. Большинство клиентов — безработные. Подрядятся к кому-нибудь дрова колоть или огород копать, и всё заработанное на спирт снесут, — рассказывают жители села.

На хозяйку «нехорошего» дома земляки не раз жаловались участковому. Он приходит, проводит воспитательные беседы, составляет административные протоколы, по которым впоследствии суд назначает штрафы — от 500 рублей до полутора тысяч. Только штрафы коммерсантке жить не мешают: бизнес выгодный, а наказание смешное.

— У меня в обслуживании девять населённых пунктов, и в половине есть такие торговцы. В сельской местности к ответу таких людей призвать трудно. Контрольную закупку произвести почти невозможно: продавцы в лицо знают всех покупателей. Население идёт на сотрудничество с полицией неохотно, люди боятся расправы, — рассказывает ОГ местный участковый уполномоченный Алексей Шаламов.

Вот и нам в редакцию из деревень приходят письма-анонимки. Оканчиваются так: подпись не ставлю, так как живу в деревянном доме, боюсь поджога. Однако Алексей Шаламов обещал в ближайшее время найти союзников и решить проблему по названным адресам.

ПРИЧИНЫ

С созданием федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в городе продажа алкоголя без лицензии стала почти невозможной. Вот и отправился контрафакт в Интернет да к охотникам поторговать на дому. В прошлом году закрыли цехи по розливу суррогата в Екатеринбурге, Малых Брусянах, Арамили и Сысерти, но это лишь небольшая часть подпольного производства.

По подсчётам исследователей московской Высшей школы экономики, доля незаконного оборота на рынке алкоголя составляет 40 процентов. Очевидно, что проблема приобрела огромные масштабы. Эксперты называют этому две причины.

Во-первых, падают реальные доходы населения, и потребители менее требовательно относятся к происхождению и качеству товаров. Если говорить о деревне, то там большая часть постоянных потребителей алкогольной продукции вообще не имеет официальных доходов.

Второй причиной называют слишком мягкое законодательство. Сегодня финансовые санкции за продажу алкоголя без лицензии для физических лиц составляют до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей до 300 тысяч. Такие цифры не пугают бутлегеров из-за сверхдоходов на нелегальном рынке сбыта алкогольной продукции.

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ

Депутаты Госдумы сейчас обсуждают законопроект, где значатся более серьёзные штрафы: для физических лиц, торгующих спиртным, — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя — не менее 1 миллиона рублей. Для злостных бутлегеров будет предусмотрена уголовная ответственность.

— Ужесточение мер призвано выбить почву из-под ног у тех, кто занимается нелегальной перевозкой и продажей спирта в промышленных масштабах. И воровать, и продавать должно быть невыгодно. Это не только экономический вопрос, но и обеспечение безопасности населения. Я буду голосовать за представленные законопроекты, — заверил ОГ депутат Госдумы тагильчанин Алексей Балыбердин.