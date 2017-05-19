«Шанс» для ВДВ: старейший в области патриотический клуб готовит парней к воинской службе

Игорь Шабалов (на фото сверху) со своим курсантом Евгением Забелиным. Сегодня у Евгения уже есть семья, дети, но он все равно приходит в «Шанс» заниматься. Фото: «Северная звезда»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Военно-патриотический клуб «Шанс» существует в Ивделе уже 25 лет, за это время через него прошло 2 800 мальчишек. 87 стали курсантами высших военных училищ и офицерами, 29 – воевали в горячих точках. Сегодня он – единственный в России, который имеет право готовить курсантов по программе спецназа ВДВ. В мае этого года «Шанс» снова прославил наш маленький северный город на Всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2017», проходившем в Казани, в очередной раз став самым лучшим.

Ребята на сборах в Казани в мае этого года. Фото: «Северная звезда»

Не потерять молодёжь

«Лихие 90-е». В городах рушится буквально всё, Ивдель – не исключение. Но существует ещё горком КПСС – скорее уже как пережиток прошлого, и его младший сын горком ВЛКСМ, первым секретарем которого избирают школьного учителя физкультуры, бывшего десантника Игоря Шабалова. С момента избрания и начинается организационная работа, цель которой – не потерять молодёжь в это смутное время, не дать ей уйти в криминал, закалить душевно и физически перед теми испытаниями, которые, увы, предстоят, и многие на просторах страны уже понимают это. В том числе – Игорь Шабалов. В одиночку, без поддержки и понимания, создаёт он военно-патриотический клуб «Шанс». Когда всё рушится, он созидает, выстраивает для себя и для города новую концепцию молодёжной политики. И побеждает. Созданный 23 декабря 1990 года Ивдельский военно-патриотический клуб «Шанс» официально был зарегистрирован 22 марта 1993 года приказом №25 командующего ВДВ России.

Девиз «Шанса» – «Себе – честь, городу – слава». В соответствии с эти девизом «шансовцы» добывают себе честь и прославляют город уже более 25 лет. Не одно поколение мальчишек, да и девчонок тоже, прошло через суровую школу мужества и патриотизма клуба. ВПК «Шанс» достиг сегодня высшей планки популярности, стать воспитанником клуба считается престижным в нашем городе. Родители ивдельских ребят мечтают, чтобы их сыновья и дочки попали в добрые руки Игоря Шабалова.

Учебная программа клуба включает в себя четыре учебных и 12 специализированных направлений. Учёба проходит по дисциплинам: история вооружённых сил (ВДВ), эстетика поведения, основы законодательства РФ, военно-полевые сборы. А вот специализированная подготовка: боевая, строевая, общефизическая, топография, парашютно-десантная подготовка, радиодело, подготовка медицинская и развед-диверсионная. Из спортивных дисциплин – тяжёлая атлетика и туризм.

В клубе – крепкая дисциплина. Не позволяется курить, употреблять спиртные напитки. Среда клуба воспитывает в молодом человеке чувства товарищества, ответственности, прививает трудовые навыки. «Шанс» живет как одна большая дружная семья. Любят собираться вместе, посидеть с гитарой, отметить день рождения за чайным столом. Как бы то ни было, они ведь ещё дети, и ничто детское им не чуждо.

Чемпионы области

10 раз команда ВПК «Шанс» становилась победителем международных и всероссийских соревнований по военно-прикладным видам спорта среди военно-спортивных организаций и кадетских корпусов («Союз – наследники Победы»). 5 раз ивдельские ребята получали звание абсолютных чемпионов Всероссийской спартакиады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта («Отчизны верным сыном будь»). 27 раз клуб являлся абсолютным чемпионом Свердловской области по военно-прикладным и техническим видам спорта, рукопашному бою. И это ещё не все титулы и победы клуба. Для перечисления всех просто не хватит газетного места. Городу – слава.

Давно уже ВПК «Шанс» имеет свое здание, площадки для занятий, пользуется поддержкой городской администрации. Сам Игорь Иванович – уважаемый в городе человек, жители Ивделя не раз избирали его в городскую думу. Список наград Игоря Ивановича располагается на двух листах А-4 мелким шрифтом. В этом году он стал орденоносцем: награждён орденом «Генерал армии Маргелов».

Всё так же, как и раньше, спешат в приметное здание с гербом клуба ивдельские ребята, теперь есть в клубе и группа младшего школьного возраста. Да и как не спешить, ведь выпала такая удача – стать воспитанником клуба. Общее мнение всех «шансовцев» наиболее точно высказал бывший воспитанник Александр Рейтер: «Шанс» из пацанов настоящих мужчин делает. Он закалил мой характер».

«Шансовцы» на соревнованиях – проходят огневую полосу препятствий. Фото: «Северная звезда»

Кстати «Шанс» воспитал 75 победителей международных соревнований по воинскому многоборью, 3 призёров чемпионата Европы по пауэрлифтингу, 207 чемпионов России по военно-прикладным видам спорта, рукопашному бою, силовому многоборью, летнему биатлону, стрельбе. Из числа воспитанников подготовлено 127 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта.