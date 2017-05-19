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Земства 19 мая 2017, 06:00

В Ивделе появится новый флюорограф

Надежда Механошина
Сейчас в Ивдельской ЦРБ работают 4 отделения – педиатрическое, терапевтическое, хирургическое и акушерское. Фото: «Северная звезда»

Сейчас в Ивдельской ЦРБ работают 4 отделения – педиатрическое, терапевтическое, хирургическое и акушерское. Фото: «Северная звезда»

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10 февраля в журнале регистрации посетителей флюорографического кабинета Ивдельской ЦРБ была оставлена последняя запись. С тех пор флюорографию ивдельчане могут проходить только в близлежащих городах и платно. Флюорографическое оборудование выработало свой ресурс и полностью вышло из строя. Ремонту ивдельский флюорограф не подлежит.

Не стоит упоминать о том, какие неудобства испытывают при этом жители округа, как нарушаются их права на бесплатное медицинское обслуживание. И всех беспокоил вопрос: а будет ли у нас новый флюорограф?

Вопрос о флюорографии был первым в списке дел главы округа Петра Соколюка. Министру здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову поступали звонки от главы, на его имя было отправлено письмо с просьбой решить проблему. От министра здравоохранения пришёл ответ, где сказано, что заявка Ивдельской ЦРБ включена в предварительный перечень заявок учреждений здравоохранения области. Соответственно, перспектива получения нового оборудования близка.

  • Опубликовано в №87 от 19.05.2017
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