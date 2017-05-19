Ивдельский мастер подарил городу новое место для фотосессий

Табличка «Я люблю Ивдель» светится в темноте. Фото: «Северная звезда»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Ивдельский мастер Эдуард Краснов подарил городу кованую табличку «Я люблю Ивдель». Металлическая конструкция появилась около открывшегося магазина строительных товаров. Сердце и текст выполнены из металла в красном цвете. Новая работа Эдуарда Краснова с восторгом встречена горожанами.

Скамейку примирения установили рядом с местным ЗАГСом. Фото: «Северная звезда»

Эдуард Краснов – мастер холодной ковки, его работы украшают городские улицы и аллеи. Благодаря Эдуарду в аллее влюблённых, как называют ивдельчане аллею у ЗАГСа, появились «Дерево молодожёнов» и «Скамья примирения». Ажурные ограждения у здания администрации и храма, ворота, скамейки и урны у бара «Губерния», перила, навесы у крыльца, подставки для хоругвей – далеко не полный перечень творческих работ Эдуарда, радующих глаз жителей города и микрорайонов.

Фото: «Северная звезда»

Эдуарду 36 лет, он родился и вырос в Ивделе. После 11-го класса закончил техникум, устроился работать в уголовно-исполнительную систему. Затем уехал на Север, работал на ремонте газопровода. Специальность сварщика он осваивал самостоятельно.