Город белых ночей

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На просьбу рассказать о своём городе согласилась сразу: а что сложного, ведь я здесь родилась, пошла в школу. Пришло время – стала работать и получила первую зарплату. Всё здесь любимо и дорого. Так что об Ивделе слово молвить не проблема. Так думалось. А когда села за стол, то немного растерялась: с чего начать, что главное, чем привлекателен мой северный город Ивдель?

На самом севере области, среди глухой тайги, рассекаемый на две части горной рекой, стоит почти два века Ивдель – в краю комаров и брусничных боров, суровых морозов, клюквенных болот, белых ночей и многочисленных рек и речушек. На западе Ивделя – скалы предгорий седого Урала, на востоке – бескрайние болота, на севере – приполярная тундра. Всего несколько минут нужно пройти по асфальтовой улице, чтобы подняться на плечи «Трёх богатырей». Отсюда открывается великолепная панорама бескрайней тайги.

Надежда Механошина, директор газеты «Северная звезда»

Газета основана в 1933 году.

в 1933 году. Выходит 1 раз в неделю по пятницам.

1 раз в неделю по пятницам. Тираж 2 000 экз.

2 000 экз. В штате работают 8 человек.

8 человек. Распростараняется на территории Ивдельского ГО.

Маленький северный городок в годы Великой Отечественной войны дал семерых Героев Советского Союза, чьи горельефы установлены на Аллее Героев в центре города. Благодаря полуноченскому марганцу в годы войны вся металлургия Урала была спасена от «марганцевого голода». Ивдель был крупным железнодорожным узлом. Круглые сутки станция Ивдель-1 пропускала составы с лесом, вагоны со строительным материалом.

Но и сегодня мой город заметен на карте области. Он состоит из четырёх Ивделей. Как это, спросите вы? Исторически сложилось так, что поезд, следующий из Екатеринбурга в Приобье, приходит сначала в Ивдель-1, затем останавливается на станции Ивдель-2 – это микрорайон геологов. Следующая станция Ивдель-3 ­­­– микрорайон лесозавода, а рядом Ивдель-4 – микрорайон гидролизного. Уже нет лесозавода, гидролизного завода, геологии, но микрорайоны живут.

За последние годы мой город сильно изменился. По его территории проходят ветки газопроводов, транспортирующих газ с севера Ямало-Ненецкого автономного округа в центральные регионы страны. Через Ивдель прошла железная дорога Ивдель – Приобье, федеральная трасса, связавшая Свердловскую область с севером Тюменской области. На севере городского округа в горах Урала открыты медно-цинковые карьеры. Все эти преобразования изменили облик некогда забытого таёжного уголка области.

Город с каждым годом хорошеет. Но справедливости ради скажу и о больных местах Ивделя. Главной проблемой является варварское отношение к ивдельской природе. Она беспощадно истребляется человеком. Промышленные предприятия уничтожают горные речушки, питающие прозрачной чистой водой реки Лозьва, Ивдель. Огромные отряды «любителей природы» бесконечным потоком на самой современной транспортной технике устремляются через Ивдель на север нашего округа за экзотикой. От этих десантов экзотики остаётся всё меньше и меньше.

И вторая болячка – упадок здравоохранения как результат всеобщей оптимизации.

И всё же Ивдель нынешний – это совершенно новый город, с красивыми домами, центрами торговли, учреждениями культуры, детсадами, скверами. И конечно же, с уникальным явлением природы – белыми ночами, которые вновь, как все 186 лет существования Ивделя, приходят к нам.

Ивдель – самый северный город области. Расположен на реке Ивдель (бассейн Оби) на восточном склоне Северного Урала в 535 км от Екатеринбурга. Территория округа покрыта лесами, преимущественно хвойными.

– самый северный город области. Расположен на реке Ивдель (бассейн Оби) на восточном склоне Северного Урала в 535 км от Екатеринбурга. Территория округа покрыта лесами, преимущественно хвойными. Население – 16 тысяч человек.