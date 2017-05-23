Екатеринбургу вернули треть градостроительных полномочий

Два из шести градостроительных полномочий вновь перешли к Екатеринбургу — во вторник соответствующие изменения в закон сразу в трёх чтениях одобрили региональные парламентарии. Теперь муниципалитет сможет заниматься утверждением правил землепользования и застройки города и утверждением документации по планировке территории.

Напомним, закон о передаче шести градполномочий от мэрии Екатеринбурга в ведение областного минстроя на шесть лет депутаты предыдущего созыва приняли два года назад. В результате в ведение областного минстроя перешли: утверждение генплана Екатеринбурга; выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию; утверждение нормативов градостроительного проектирования в муниципалитете; принятие решений о развитии застроенных территорий; утверждение правил землепользования и застройки Екатеринбурга; утверждение документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков. Это вызвало протест со стороны мэрии. В апреле этого года Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о частичном возвращении мэрии полномочий.

На вчерашнем заседании за внесение изменений проголосовали 39 народных избранников, трое депутатов-справедливороссов от голосования воздержались. Депутат от «Справедливой России» Андрей Жуковский объяснил это тем, что не понимает, почему нельзя делегировать Екатеринбургу все полномочия разом. Депутат Евгений Зяблицев с коллегой согласился и заявил, что нельзя останавливаться на возвращении лишь двух полномочий.

— Вопрос передачи полномочий живой, он не стоит на месте, — пояснил первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, выступавший в роли докладчика. — Сначала дождёмся реакции строительного сообщества города и области на внесённые изменения. В случае востребованности такой меры будем принимать соответствующие решения.

Указанные полномочия перейдут к Екатеринбургу с 1 января следующего года, при этом все контролирующие функции по-прежнему останутся за областным министерством строительства и развития инфраструктуры.

Кстати По словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, законопроекты, которые рассматривались накануне, определяют значимые направления налоговой политики и социальных вопросов. Например, депутаты приняли изменения в областное законодательство, которые продлили действие налоговой льготы для организаций, создающих рабочие места для трудоустройства инвалидов. Раньше льгота — снижение до 13,5 процента налога на прибыль для предприятий, где не меньше половины сотрудников имеют ограниченные возможности, — была ограничена временными рамками, но оказалась настолько востребованной, что эти рамки решили убрать.