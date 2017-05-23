Северный путь

Глава Ивделя Пётр Соколюк (в центре) провёл Евгения Куйвашева по стройке на улице Механошина. Это два дома, где строятся квартиры по программе переселения из аварийного жилья. К 1 сентября оба дома сдадут в эксплуатацию. Фото: Павел Ворожцов

С начала недели врио губернатора Евгений Куйвашев находится на севере региона в рабочей командировке. В понедельник он побывал в Пелыме и Ивделе, где встретился с жителями, проехал по проблемным объектам и дал ряд важных поручений.

Пелым

Строительство ДК. Высказывая свои предложения в программу «Пятилетка развития», жители Пелыма попросили построить им Дом культуры. Старый ДК сгорел в 2008 году. Евгений Куйвашев поддержал это предложение и сразу же дал поручение руководству Пелыма до августа нынешнего года подготовить все документы для включения этого проекта в областную программу.

— Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населённых пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивались и строились. Я свою карьеру начинал, по северным меркам, совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский. Там я работал главой, — сказал Евгений Куйвашев.

Ивдель

Ремонт дорог. Работу в Ивделе Евгений Куйвашев начал с осмотра региональной автодороги, соединяющей Ивдель и посёлок Першино (Ивдель-4). По этой дороге он проехал вместе с главой округа Петром Соколюком и областным министром транспорта и связи Василием Старковым.

— По итогам поездки глава региона выдал поручение минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель — Ивдель-4» на участках общей протяжённостью около 4 километров, а также привести в нормативное состояние покрытие на дороге «Ивдель — Ивдель-1» и на ряде других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними посёлками. Всего же к 1 сентября в округе по поручению Евгения Куйвашева будет отремонтировано в общей сложности около 10 километров автодорог регионального значения. На работы планируется направить примерно 60 миллионов рублей. Источник финансирования уже определён, — рассказал Василий Старков.

Жители Ивделя тепло встречали Евгения Куйвашева на улицах города. Фото: Павел Ворожцов

Газификация Полуночного. Во второй половине дня Евгений Куйвашев отвечал на вопросы жителей Ивделя. За час их прозвучало около 20 по самым разным темам. Один из них касался возможности газификации домов, расположенных в посёлке Полуночное, где проживает более 2,5 тысячи человек. Евгений Куйвашев сказал, что такую работу организовать возможно, но для этого нужен проект и заявка в минЖКХ. «В газификацию области ежегодно направляется около 900 миллионов рублей. Как только ваш проект будет принят, одобрен — можно будет говорить о конкретных сроках его реализации. Но важно, чтобы проект был не только реализован, но и в дальнейшем востребован жителями. Понимаю, что не все готовы платить за подключение к сетям. По моему поручению готовится законопроект, по которому малоимущим и отдельным категориям граждан часть платежей будет субсидироваться», — сообщил врио губернатора.

Распределение выпускников. Интересовались у главы региона и возможностью распределения выпускников вузов и колледжей, чтобы те работали в небольших городах.

— В чистом виде распределения выпускников нет, его и не будет. Но решать проблему обеспечения кадрами соцучреждений необходимо. Для этого требуется обеспечить молодых людей хорошими зарплатами, жильём. На уровне региона мы обязательно примем дополнительную программу по строительству жилья для бюджетников. Остальные же вопросы по привлечению кадров должны взять на себя главы и местные депутаты, — сказал Евгений Куйвашев.