На Урале создадут «Большой туристический Екатеринбург»

Пока из-за отсутствия единой туристической концепции в городах, связанных с жизнью и творчеством Бажова, туристы зачастую ограничиваются знакомством с литературными местами Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков

Сюжет «ОГ» - эпицентр «Большого Екатеринбурга»

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В «Большом Екатеринбурге» появится свой туристический кластер — дополнить агломерацию новым смыслом предложил глава Полевского Александр Ковалёв.

Напомним, с августа прошлого года за разработку концепции «Большого Екатеринбурга» по заказу регионального правительства взялся Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Помимо четырёх городов-спутников — Арамиля, Верхней Пышмы, Берёзовского и Среднеуральска, специалисты института отнесли к ближайшему окружению Екатеринбурга ещё девять муниципалитетов — Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревду, Сысерть, Уральский.

Территориям предложили представить предложения на своё видение развития агломерации. На совместном совещании глав городов Западного управленческого округа глава Полевского выступил с инициативой объединить город общим транспортным кольцом с Дегтярском, Сысертью, Арамилем, достроив прямую дорогу от Полевского до Сысерти. По словам Александра Ковалёва, это не только позволит перераспределить транспортные потоки, но и упростит возможность совместно с «соседями» развивать малый и средний бизнес, а также внутренний туризм: все эти города связаны с жизнью и творчеством Павла Бажова. Сейчас же из-за отсутствия единой концепции и общего маршрута их рекреационный потенциал остаётся недооценённым.

Идею проекта оценили эксперты в Сколково, где команда моногорода проходила недавно обучение, и в министерстве инвестиций и развития региона. Как только все участники агломерации направят в областной минстрой свои предложения, их объединят и детализируют — реализовать идею планируется до 2025 года.