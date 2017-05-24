Неравнодушные жители отстояли культуру и спорт в своих посёлках

В этом году в нескольких рабочих посёлках вторую жизнь получат объекты культуры и спорта, за которые долгое время бились общественники. Капитальным ремонтом закончилась борьба неравнодушных жителей за здания в Баранчинском, Черёмухово, Верхнем Дуброво и Лёвихе.

Свердловские посёлки, обязанные своим рождением крупным предприятиям, имели отличную инфраструктуру. Стройки велись в середине прошлого века, и к настоящему времени здания обветшали. Сметы их восстановления были неподъёмными для местных бюджетов, поэтому ремонты оттягивались. Однако жители не смирились с угасанием местной культуры. Они писали письма всем, кого знают во власти — от местного депутата до президента, устраивали акции и даже участвовали в международных проектах… И ведь получилось — главы муниципалитетов и глава региона Евгений Куйвашев поддержали их инициативы.

Черёмухово (Североуральский ГО). Оригинальное, величественное здание, в котором выросло несколько поколений поселковых талантов, находится в центре Черёмухово. Его закрыли на ремонт в 2007-м. Работы были сделаны так, что вскоре вновь потекла крыша, вышла из строя система отопления. В итоге учреждение культуры переселили в бывший детсад на окраине, а на двери здания с 60-летней историей повесили замок. Переезд не оставил жителей равнодушными. Черёмуховцы писали коллективные письма в горадминистрацию и СМИ, взывали к сочувствию депутатов Заксобрания. Выходили на пикет с плакатом «Верните нам клуб», и на выборах голосовали за тех, кто обещал вернуть им ДК.

Теперь судьба здания решена. Глава области поддержал планы североуральской мэрии по проведению капремонта здания ДК. Уже проведён тендер, стоимость работ составила почти 20 миллионов рублей.

Баранчинский (Кушвинский ГО). Столь же упорным было народное лоббирование восстановления спорткомплекса «Синегорец» в Баранчинском. В него включились общественный совет посёлка, местные ветераны и депутаты кушвинской думы с баранчинской пропиской. Учителя школы №20 обратились в приёмную президента. По поручению первого лица государства в прошлом году стартовал капремонт бассейна. Из областного и местного бюджетов на него выделены 157,5 миллиона рублей. Однако общественный контроль продолжается.

— Выбор подрядной организации оказался неудачным — в марте с ней был расторгнут договор, теперь вновь проводится конкурс. Из-за этого потеряли всю весну. Между тем работы на объекте должны быть завершены в ноябре текущего года, — сообщила «ОГ» депутат кушвинской думы Наталья Ветрова.

Лёвиха (Кировградский ГО). Говорят, что старость может быть красивой, но для этого нужны солидные средства. Дом культуры «Горняк» в Лёвихе был построен пленными немцами и румынами с дворцовым размахом, сейчас от былого величия мало что осталось. Ходатайства общественности о необходимости ремонта здесь подкрепили участием во второй Уральской индустриальной биеннале современного искусства, проходившей в 2012 году. Проект «57 градусов Северной Широты 59 градусов Восточной Долготы. Дом культуры» превратил здание в арт-объект. Здесь побывало множество иностранных гостей. Ещё такие экскурсии вряд ли получатся, ведь здание ждёт капитальное обновление. Пока проект финансируется из кировградской казны, но в будущем году к нему обещала подключиться область.