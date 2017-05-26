Областная газета
Земства 26 мая 2017, 06:00

Через Ирбитский район пройдёт сказочный маршрут

Олег Молокотин
Появление нового сказочного маршрута будет увлекательным для любителей событийного туризма, основанного на сказках, былинах и легендах. Фото: «Родники ирбитские»

Появление нового сказочного маршрута будет увлекательным для любителей событийного туризма, основанного на сказках, былинах и легендах. Фото: «Родники ирбитские»

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На V Международном туристском форуме «Большой Урал – 2017» в Екатеринбурге прошла презентация «Сказочного посольства» – логического продолжения федерального историко-культурного проекта «Сказочная карта России». Его официальная «штаб-квартира» на Урале находится в Ирбите. Инициатором «Сказочного посольства» выступил частный музей народного быта ирбитского мецената Михаила Смердова, он и будет курировать продвижение проекта в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

На презентацию Ирбит представил знаменитый «Царь-самовар», занесённый в Книгу рекордов России, а Ирбитский район – «Сказочную версту», которая указывает направление и расстояние до места нахождения сказочных персонажей. Таких верстовых столбов три, они будут установлены на основных дорогах из Ирбита, у деревень Бердюгиной, Речкаловой и Гаевой. В «Сказочную карту» обязательно будет включена заповедная для ирбитчан северная окраина района, которую местные краеведы не без основания называют «Беловодьем». Эта территория богата историческим и культурным наследием.

  • Опубликовано в №26 от 26.05.2017
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