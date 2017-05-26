В «Килачёвском» выбрали лучших дояров

Лидерами стали дояры из СПК «Килачёвский»: на первом месте Владимир Гальченко, на втором – Владимир Баженов. Третье место у Елены Крыловой из колхоза «Урал». Фото: «Родники ирбитские»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В СПК «Килачёвский» состоялся 27-й районный конкурс профмастерства среди операторов машинного доения. 16 человек из девяти сельхозпредприятий и трёх крестьянско-фермерских хозяйств поборолись за первенство.

Участники преодолели четыре этапа. Самый сложный, отмечают опытные мастера, процесс дойки. Судьи внимательно следили за тем, как участники знакомятся с бурёнками, готовят их к доению, проводят санитарную подготовку, устанавливают доильное оборудование и так далее, за каждое действие присуждали баллы. Зоотехник СПК «Килачёвский» Марина Никифорова даже провела мастер-класс по подготовке аппарата к доению и объяснила последовательность всех операций. После окончания доения оценивали санитарную подготовку и чистоту молока.