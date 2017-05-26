Театрализованные дефиле театра мод «Вдохновение» удивляют зрителя дерзостью

Мастерицы театра мод «Вдохновение». Фото: «Родники ирбитские»

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Уже 10 лет радуют своим талантом искусные мастерицы театра мод «Вдохновение», руководит которым художественный руководитель Бердюгинского дома культуры Галина Шипкова. Создание коллекции – длительный процесс. Мастерицы сначала собирают и изучают материал, затем рисуют эскизы, покупают ткань, шьют изделия и начинают серию репетиций для будущего показа. В результате каждое выступление театра мод – это яркий мини-спектакль коллектива моделей.

Самые удачные работы театра мод – «Русские матрёшки», «Русское разноцветье», «Избы». Их дизайнерские решения отличаются по оформлению, представлению, но одинаково удивляют зрителя красочностью, воздушностью, дерзостью. Театрализованные дефиле были показаны не только ирбитскому зрителю, но и в Артёмовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге.