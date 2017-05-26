Чему учат в кадетском классе?

Хотя ребята ещё пятиклассники, большинство из них уже настроены после окончания школы поступать в Челябинское военное авиационное училище. Фото: «Родники ирбитские»

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Кадетский класс в Зайковской общеобразовательной средней школе № 1 открылся 1 сентября 2016 года. А торжественное посвящение в кадеты состоялось 9 декабря, когда вся страна отмечала День Героя. Сегодня ребят из кадетского класса видно сразу, даже если они не в парадной форме. В отличие от большинства своих сверстников, они инициативны, дисциплинированны и организованны.

Кроме основных уроков, кадеты изучают дополнительный курс по истории, занимаются хореографией, моделированием, конструированием, а также постигают азы начальной военной подготовки. Конечно, нагрузка для пятиклассника внушительная, но результаты говорят сами за себя. Ребята с удовольствием посещают занятия по строевой, тактической, огневой и медицинской подготовке, участвуют в муниципальных, окружных и областных военно-спортивных соревнованиях и играх.

Безусловно, их воспитание – это во многом заслуга педагога-организатора Евгения Новгородова, правильнее было бы его назвать военным руководителем кадетского класса. Он – бывший командир взвода, старший прапорщик запаса, в добром смысле слова по-военному «муштрует» своих подопечных. Но это не вызывает у них отрицательных эмоций, а наоборот, только повышает интерес к воинской службе.

По примеру своего земляка большинство ребят из кадетского класса, в том числе и девочки, мечтают стать военными лётчиками. Они тесно сотрудничают с культурно-историческим центром им. дважды Героя Советского Союза Г. Речкалова. В школе прошли две Вахты памяти, посвящённые прославленному асу Великой Отечественной войны. В день рождения Григория Андреевича и в день памяти кадеты несли вахту в почётном карауле у портрета героя. В этом году они участвовали во всех поселковых мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы.

Запомнилась ребятам и поездка в посёлок Лопатково, на родину майора Карпова, одного из признанных асов афганской войны. Кадеты отдали почести герою-земляку возложением гирлянды и выступлением на вечере памяти, который организовали ветераны войны в Афганистане.

Но не надо думать, что программа кадетского класса рассчитана на то, чтобы из ребят сделать зацикленных на военной службе солдафонов. В школе созданы все условия, чтобы ребята из кадетского класса имели возможность развивать свои таланты и способности. И это даёт свои результаты. Григорий Аринин и Денис Фучкин отличились на муниципальной научно-практической конференции. Григорий – по краеведению, он написал фронтовую биографию своего деда-миномётчика. А Денис проследил фронтовой путь зайковчан в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Его исследовательская работа победила на Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науке». Никита Никулин учится в музыкальной школе, играет на аккордеоне и участвует в художественной самодеятельности. Максим Клочек поёт в фольклорном ансамбле. Аня Бояркина увлекается изобразительным искусством. Анастасия Рудакова имеет второй взрослый разряд по спортивной гимнастике. Григорий Аринин и Алексей Куликов занимаются в секции самбо, а Денис Фучкин и Александр Казанцев – в лыжной.

Родители и педагоги с удовлетворением отмечают, что за год учёбы в кадетском классе ребята заметно окрепли духом и телом, как-то повзрослели и стали целеустремлёнными.