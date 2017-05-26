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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Наша газета, которая в 2016 году отметила свой первый, десятилетний, юбилей, не случайно получила свое красивое название – «Родники ирбитские». Ирбитское муниципальное образование – территория уникальная. Здесь живут и работают удивительные люди – настоящие родники талантов в самых разных сферах деятельности, от природы одарённые и бесконечно преданные родной земле. Они приумножают славу района своими талантами и желанием сохранить чарующую красоту сельского образа жизни.

Наши земляки вписали славную страницу в военную историю Отечества. На нашей земле родились и шагнули в бессмертие 11 Героев Советского Союза, среди них – легендарный воздушный ас, генерал-майор авиации Григорий Речкалов.

Любовь ОНУЧИНА, главный редактор газеты «Родники ирбитские». Фото: Павел Ворожцов

Газета «Родники ирбитские» основан в январе 2006 года.

основан в январе 2006 года. Тираж – 3500.

– 3500. В штате – 8 человек.

– 8 человек. Выходит на территории Ирбитского муниципального образования два раза в неделю – во вторник и пятницу.

Наш район по праву называют житницей Среднего Урала. Ирбитские аграрии производят почти четверть всей сельскохозяйственной продукции региона. Наши мастера хлебной нивы и высоких надоев занимают лидирующие позиции. На аграрном небосклоне самой яркой звездой, бесспорно, является СПК «Килачёвский». Именно килачёвская доярка Ольга Карфидова одной из первых в области удостоена знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Два года подряд килачёвские мастера машинного доения Владимир Гальченко и Александр Целов становились лучшими молочниками области и обладателями автомобилей, а в прошлом году килачёвское молоко признано самым качественным в Российской Федерации.

Мастерством, даровитостью и крепостью крестьянского характера славятся труженики таких эффективных предприятий, как колхоз «Урал», СПК им. Жукова, СПК «Пригородное», СПК «Завет Ильича», агрофирма «Ирбитская».

Настоящей жемчужиной Свердловской области является Ирбитский молочный завод – надёжный партнёр наших аграриев. На предприятии работают настоящие самородки, которые выпускают продукцию, любимую не только в Свердловской области, но и далеко за её пределами. Труженики завода отмечены многочисленными наградами, а в этом году генеральный директор ОАО «Ирбитский молочный завод» Сергей Суетин награждён Почётным дипломом правительства Свердловской области имени Мехренцева.

Последние годы показали, что агропромышленный сектор в нашем районе не только сам активно развивается, но и во многом служит локомотивом движения вперёд всех сфер деятельности на селе. Ведь крестьянин испокон веков держит землю на своих плечах! И сегодня именно крестьянин является главной опорой и надеждой Ирбитского муниципального образования, а вместе со своими партнёрами-переработчиками – гарантом продовольственной безопасности всей Свердловской области.

Ирбитское муниципальное образование находится в юго-восточнойчасти Свердловской области, вытянуто на 100 километров с севера на юг и на 86 – с запада на восток. Численность населения – 28 621 человек. Площадь – 4 722 км2