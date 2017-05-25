Тагил получит новые дороги

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (справа) показал Евгению Куйвашеву несколько объектов, которые предлагает включить в "Пятилетку развития". Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Глава региона: майские встречи

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы представителей партии «Единая Россия».

23 мая Евгений Куйвашев весь рабочий день провёл в Нижнем Тагиле. Он побывал на строящихся объектах, которые тагильчане хотели бы увидеть в программе «Пятилетка развития», а затем провёл встречу с активом «Единой России» Горнозаводского управленческого округа. Встреча получилась такой представительной, что желающим пришлось стоять в проходах, а у микрофонов выстроились очереди.

Маршрут будущего

Как правило, тагильчане показывают гостям то, чем гордятся — одетую в гранит набережную, помолодевший драмтеатр, новые спорткомплексы. Но для врио губернатора Евгения Куйвашева нижнетагильский мэр Сергей Носов приготовил маршрут будущего. Провёл по бездорожью новостроек, показал разруху бывшей воинской части и кипучую строительную деятельность на площадках «Народного» парка и цирка. Глава региона увидел воочию объекты, которые Нижний Тагил предлагает включить в «Пятилетку развития».

Дорожная тема никогда не выходит из тренда, но особенно актуальна она весной, поэтому высокого гостя познакомили с дорогой на проспекте Космонавтов. Про неё говорят, что на здешних ухабах начинают материться даже филологи. В ближайшее время всё изменится: согласно разработанному проекту, будет отремонтирована не только замощённая дорога на проспекте Космонавтов, но и благоустроены прилегающие улицы. Первый этап строительства стартует в этом сезоне.

Глава региона осмотрел и площадку нового микрорайона «Муринские пруды», где требуется помощь области в строительстве дорог. В планах — продолжить до новостроек Уральский проспект, улицы Удовенко, Смелянского и Окуджавы.

— Надо делать, — короткий вердикт врио губернатора очень понравился тагильчанам.

Следующим адресом маршрута стал парк «Народный» на берегу реки Тагил. Здесь по инициативе жителей города создаётся зона отдыха. Береговая линия уже расчищена и спланирована. Далее последует прокладка сетей и установка 127 светильников. Сергей Носов пригласил врио губернатора в «Народный» на сентябрьскую посадку деревьев. Евгений Куйвашев согласился и предложил нижнетагильской мэрии принять участие в федеральной программе, чтобы получить финансирование для пополнения парка игровыми и спортивными комплексами.

Для партийцев не хватило кресел

Во второй половине дня Евгений Куйвашев и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий встретились с горнозаводскими однопартийцами. В зале Дома политпросвещения — 570 кресел, но их не хватило, и люди стояли в проходах. Среди собравшихся было 324 секретаря местных отделений и первичек.

В списке проектов, уже вошедших в программу «Пятилетка развития», собравшихся наиболее интересовали те, что изменят жизнь Нижнего Тагила и близлежащих муниципалитетов. Среди промышленных новаций Евгений Куйвашев назвал строительство шаропрокатного стана и домны на НТМК, реконструкцию второй агломашины на ВГОКе, развитие Титановой долины.

В число приоритетных задач для территории врио губернатора считает повышение качества коммунальных услуг, газификацию сёл и частного сектора в городах, дорожное строительство во всех 12 муниципалитетах, в том числе и дороги до Серебрянки, возведение школ в Кировграде и Нижнем Тагиле.

— Мы с вами встретились, чтобы пополнить программу предложениями, отшлифовать её так, чтобы она стала народной, — обратился к участникам встречи Евгений Куйвашев.

Народ не заставил себя долго ждать. К микрофонам в зале выстроились очереди, а некоторые не постеснялись взять его у Евгения Куйвашева. Иногда в локальных проблемах ему помогал разбираться Сергей Носов.

Председатель профкома НТМК, депутат Заксобрания Владимир Радаев признался, что тагильчан беспокоит судьба заброшенной воинской части на Вые, и предложил передать территорию городу для строительства там спортивно-оздоровительного комплекса.

— Расскажу вам военную тайну: к нам обратилась одна очень серьёзная структура, которая хочет использовать городок. Но если планы у неё изменятся, территория перейдёт городу, — ответил Евгений Куйвашев. Сергей Носов добавил, что администрация готова представить Росгвардии другую оставленную военными территорию инженерной части, которая находится в более хорошем состоянии.

Председатель одной из тагильских первичек «Единой России» Дмитрий Пехота обратился к главе региона:

— Мы переживаем из-за переноса выставки вооружения. Считаете ли вы планируемые показы военной техники её равноценной заменой?

— Выставка предполагала деловую часть, но переговоры и подписание контрактов проходили вне её — в Москве, а в Нижний Тагил люди съезжались на демонстрационные показы. Так и будет продолжаться, — заявил Евгений Куйвашев. — Показы станут ежегодными, мы будем продвигать их как уникальный турпродукт. Бренд Нижнего Тагила и уральской боевой техники утрачен не будет, я вас уверяю.

Галина Масликова, директор школы №32 Нижнего Тагила попросила включить городские учреждения в приоритетный список по ремонту ветхих школ и строительству новых.

— Нашей школе 80 лет, в ней учился в своё время Булат Окуджава. Учебных заведений, работающих в стеснённых условиях, у нас много, — заявила женщина.

— У нас есть очерёдность строительства школ, где главный критерий — наполнение, — сказал Евгений Куйвашев. — В этом списке лидируют Арамиль и Верхняя Пышма. Однако надо учитывать и состояние школ. При корректировке бюджета мы вернёмся к выделению средств на ремонт ветхих зданий. Проблема вашей школы будет решена одной из первых.

Директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак рассказал о подготовке концессионного соглашения по системе водоснабжения Нижнего Тагила и уточнил, поддерживает ли глава региона это начинание.

— За последнее время мы подписали 40 подобных соглашений, привлекли 4 миллиарда рублей инвестиций. Конечно, поддерживаю, — ответил Евгений Куйвашев.

Интересно, что в этот раз слово брали даже подростки.

Ученица 9-го класса железнодорожной школы станции Смычка Виктория Васенина пожаловалась, что после занятий в школе-интернате ребятам приходится возвращаться домой прямо по проезжей части. С учётом того, что освещения в микрорайоне нет, это становится очень опасным.

Сергей Носов ответил девушке, что по программе «Светлый город» на Смычке монтируется уличное освещение, уже начали устанавливать опоры.

Евгений Куйвашев, в свою очередь, поручил главе города проработать вопрос об организации маршрута общественного транспорта в этом микрорайоне.

Врио губернатора получил также предложения по возобновлению программы «1000 дворов» в Верхней Салде, газификации ТОС «Малая Кушва», приобретению автобуса для нижнетагильского Дворца творчества юных, увеличению льгот для многодетных семей. А также просьбы по ремонту дорог.

Участники встречи решили, что каждый муниципалитет сформирует свою программу развития, выбрав приоритеты на ближайшие годы. Всё, что жители посчитают главным, и войдёт в программу «Пятилетка развития».