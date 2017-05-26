Многодетная тагильчанка предложила министру соцполитики премировать большие семьи «газелями»

Светлана Богова (слева) предложила министру соцполитики приравнять воспитание большого количества детей к официальному трудоустройству и помогать таким семьям транспортом и при благоустройстве домов. Фото: Галина Соколова

На встрече врио губернатора Евгения Куйвашева с тагильскими единороссами многодетная мама Светлана Богова предложила повысить имидж больших семей и ввести для них дополнительные меры соцподдержки. Глава региона решил, что эти предложения должны быть изучены предметно. Для общения с заявительницей в Нижнем Тагиле побывал свердловский министр соцполитики Андрей Злоказов.

Светлана Богова воспитывает 10 детей: пятерых собственных и ещё столько же от первого брака мужа. Тагильчанка награждена знаком отличия «Материнская доблесть» III степени. Все проблемы большой семьи она знает не понаслышке. Многодетную маму беспокоят не только финансовые затруднения, которые испытывают практически все родители, решившиеся на рождение многочисленных наследников. Обижает отношение окружающих.

— Знакомые хвалят за смелость, а в глазах читаю: «сумасшедшая», а хочется, чтобы таким, как мы, завидовали, — с грустной улыбкой начинает свой диалог с министром Светлана.

Она уверена, что имидж многодетной семьи надо поднимать, показывать, что государство ценит вклад родителей, помогающих демографии. Андрей Злоказов рассказал женщине, какие меры поддержки предусмотрены в регионе для многодетных семей.

— В Свердловской области на поддержку материнства и детства тратится 13,7 миллиарда рублей. У нас 48 тысяч многодетных семей, причём их количество за последнюю пятилетку удвоилось, — сообщил министр, — Кроме денежного пособия на каждого ребёнка, выплачивается пособие на проезд в транспорте. Предусмотрены субсидии при оплате коммунальных услуг, бесплатное питание и деньги на форму для школьников. Есть федеральный и региональный материнские капиталы. Для малообеспеченных семей с детьми до трёх лет предусмотрены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума (10 653 рубля). Их сейчас получают 2 100 семей. Популярна и такая форма поддержки, как выделение земельных участков под строительство.

По словам Андрея Злоказова, уровень поддержки многодетных семей в нашем регионе один из самых высоких в стране. Однако Светлана Богова считает его недостаточным. По мнению тагильчанки, воспитание большого количества детей нужно приравнять к официальному трудоустройству: с зарплатой и трудовым стажем. Кроме того, необходимо заставить многодетных родителей получать педобразование. Среди других предложений Боговой — выделение многоместных машин государством (за рождение седьмого ребёнка премировать «газелью») и помощь при благоустройстве домов.

— Вы знаете, что при подключении водопровода плата рассчитывается по числу прописанных в доме. Мне в прошлом году выставили счёт на 165 тысяч рублей. Такие же огромные деньги нужны на обустройство канализации, — перечислила Светлана.

Министр пояснил, что предусмотрена лишь компенсация за подключение к газу, и согласился, что можно поработать над расширением спектра льгот, но полностью взять на себя ответственность за содержание большой семьи государство не может. Это противоречит трудовому и семейному кодексам.

Собеседники договорились, что предложения Светланы Боговой станут темой обсуждения на общественных форумах, которые министерство соцполитики планирует провести в ближайшее время.