Буланаш боится превратиться в болото

Общественники подняли исторические документы: раньше на месте посёлка было болото, где собирали клюкву, и теперь люди боятся повторного заболачивания населённого пункта. Фото: «Всё будет»

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Жители посёлка Буланаш надеются, что в Год экологии удастся решить три экопроблемы: подтопление территории грунтовыми водами, плохое качество питьевой воды и влияние на окружающую среду переполненного полигона ТБО.

Посёлок уходит под воду

После закрытия шахт в Буланаше в одном из шахтных стволов установили два китайских насоса для откачки воды, которые спасали посёлок от подтопления. Они держали воду, не давая ей подняться до критического уровня. Сегодня в рабочем состоянии только один из этих насосов.

Содержание шахтного водоотлива финансировалось из средств областного бюджета. Но несколько лет назад необходимость в откачке воды поставили под сомнение.

– Сейчас смонтировали два насоса, маленьких, по 250 кубов каждый, а китайский насос отключили, – рассказывает Виктор Юрьев, руководитель экологического совета ТОС посёлка Буланаш. – После этого уровень воды стал подниматься. Воронка не изнутри растёт, а снаружи, происходит заболачивание местности по периметру. Появилось, например, болото между посёлком Кирова и посёлком Буланаш.

– К двум уже установленным насосам планируется ещё один – финансирование на закупку насоса российского производства предусмотрено, – пояснил заместитель главы городского округа по строительству и городскому хозяйству Александр Миронов. – Тогда мы выйдем на мощность китайского насоса. А если возникнет нештатная ситуация, и уровень воды в паводок, например, начнёт подниматься, подключим и старый насос. Эти новшества позволят существенно сэкономить электроэнергию – до 70 процентов.

Полигон ТБО – не на месте

Жители Буланаша уже не первый год ратуют за закрытие полигона ТБО. Свалку возле посёлка открыли в 1985 году. Рассчитана она была на 16 тысяч кубов в год, то есть только на нужды буланашцев. Но в 2010 году закрыли городской полигон, и на буланашский стали возить по 60 тысяч кубов. Нормативная вместимость этого объекта – 500 тысяч кубов, а сейчас завезли уже 750.

– По нашим подсчётам, полигон уже давно переполнен, – объясняет общественник Юрьев. – Изначально полигон неправильно разместили. Во-первых, на болотах полигоны не строятся, во-вторых, преобладающие ветра – на посёлок, в- третьих, всё уходит в подземные реки. Кроме того, полигон – выше посёлка по отметкам, и в паводок вся грязь стекает на территорию посёлка.

По проекту полигон должен быть закрыт в 2019 году. Но радоваться буланашцы не торопятся:

– Нам сказали, что будут возить ТБО в Алапаевский район, а алапаевцы считают, что их полигон не способен принять отходы соседних районов, его необходимо расширять.

– Нет причины опасаться и того, что после 2019 года некуда будет возить мусор, – успокаивает Александр Миронов. – На территории области планируется создание трёх площадок по переработке ТБО. Одна из них – в Алапаевском районе. Там будет региональный оператор, и в соответствии с утверждённой схемой у нашего города будет место.

Непитьевая вода

Общественники провели исследования проб водопроводной воды и выяснили, что плохая вода сегодня – в основных скважинах, рядом с шахтой, которую закрыли и затопили. Вода слишком жёсткая, превышено содержание железа, марганца и кремния. Станция водоочистки устарела и фильтрует только железо. В сентябре прошлого года по решению суда администрацию обязали в срочном порядке привести воду к нормативным показателям, однако это решение пока не исполнено.

– Сейчас мы работаем над качеством питьевой воды, – ответил Александр Миронов. – Сейчас планируется замена ещё двух фильтрующих элементов на станции очистки. Будет приобретён насос, чтобы перейти на другую скважину, где вода лучше. На покупку насоса дума согласовала выделение 200 тысяч, и больше миллиона – на замену фильтров.

Также администрация пообещала в ближайшее время встретиться с экологическим советом посёлка Буланаш. Власти уверяют, что в Год экологии эти проблемы без внимания не оставят.