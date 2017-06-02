В Артёмовском вводят должность квартального инспектора

В Екатеринбурге институт квартальных уже зарекомендовал себя. Сейчас такая должность появится и в Артёмовском. Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В Артёмовском решили пойти по пути Екатеринбурга, в котором уже несколько лет существует институт квартальных инспекторов.

Должностная инструкция для нового сотрудника МБУ АГО «Жилкомстрой» пока не готова, но уже, как говорят, есть подходящая кандидатура. Расширить штат муниципального предприятия решили из-за острой необходимости решать актуальные проблемы, связанные с благоустройством города.

– Работа инспектора будет заключаться в отслеживании нарушений, – поясняют в «Жилкомстрое». – Например, он идёт по городу и видит, что с крыши многоквартирного дома свисают сосульки или во дворе свалка. Его задача – найти тех, кто отвечает за этот вопрос, сделать первичное предупреждение, а далее выписать предписание и, если оно не будет выполнено, подготовить всю документацию, чтобы нарушитель понёс наказание.