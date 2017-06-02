Областная газета
Земства 2 июня 2017, 00:00

В повестке дня – соловьи

Ирина Кожевина

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



Обсуждаем с коллегами последние новости.

Главная из них – ударившие прямо накануне лета ночные заморозки до минус восьми, среди пострадавших – почти все садоводы, а их у нас каждый первый. Помидоры, кабачки, капуста, астры – называются всё новые «жертвы» расшалившейся стихии. Разговоры в маршрутках, офисах, магазинах – исключительно об этом. Любовь к садам-огородам, наверное, заложена в нас генетически: провинция всегда держалась на подсобном хозяйстве. И не только потому, что кушать очень хочется. Есть настроение покопаться в земле, увидеть, как просыпаются и начинают жить растения. Понятно, что всё это можно рассмотреть и на прогулке – места у нас замечательные, лесные массивы расположены прямо в центре города, однако тут уже свою роль играет провинциальная практичность: одно дело – праздно гулять, другое – находиться на природе с пользой для дома. На фоне цветущих яблонь и вишен сажать картошку вроде бы совсем не мучительно.

Ирина Кожевина, главный редактор газеты «Всё будет!»

Ирина Кожевина, главный редактор газеты «Всё будет!». Фото: «Всё будет»

  • Газета основана в 2004 году.
  • Выходит 1 раз в неделю по четвергам.
  • Тираж 6 тысяч экземпляров.
  • В штате работает 14 человек.
  • Распространяется на территории Артёмовского городского округа.

Другая тема: восстановление церкви, сгоревшей год назад в рождественские праздники. После пожара народ с энтузиазмом бросился помогать приходу, руины разобрали, место расчистили. В том числе на народные пожертвования началось строительство нового храма – уже возведена колоколенка. Летом строить бы да строить, но денег, конечно, не хватает, и стройка буксует.

Смотрим видео, выложенное местным блогером в Инстаграме и отправленное на почту редакции. Утренняя драка между девочками в центре города – похоже, выпускники так отметили последний звонок.

Неизменный разговор о мусоре – вернее, о том, как с ним бороться. Предстоящая установка по всему муниципалитету евроконтейнеров радует очень: если они будут освобождаться вовремя, город точно станет чище.

Две приятные эконовости. На Бобровке появились маленькие утята – вот почему уток в последнее время на речке не было видно. А ещё на этой неделе в городском парке запели соловьи…

Обращаюсь к тем, кто, читая новости в Интернете, приходит к выводу, что Артёмовский – «центр политических баталий» и «мусорная столица» России. На самом деле люди в провинции живут совсем другим: в повестке дня у нас – сады-огороды, дети и соловьиные трели.

  • Артёмовский расположен на восточном склоне Среднего Урала, в 120 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга.
  • Численность населения – Население 56 759
  • Площадь – 2027,4 км2
  • Опубликовано в №97 от 02.06.2017
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