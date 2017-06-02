Историческая реконструкция становится интернациональной

По словам Олега Фатеева, реконструкция позволяет окунуться в атмосферу событий столетней давности. Фото: «Всё будет» / К.Барыбин

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Раз в год в посёлке Кислянка и селе Покровском устраивают сражение и разбивают военно-полевой лагерь: дух Гражданской войны в память о событиях тех лет создают участники фестиваля-реконструкции «Покровский рубеж». Очередное мероприятие пройдёт в ближайшие выходные. И если поначалу оно было больше интересно самим уральцам, то сейчас в реконструкции хотят участвовать даже гости из-за рубежа. О том, как удалось сделать историческую реконструкцию визитной карточкой Артёмовского, рассказал организатор проекта, один из соорганизаторов «Самоцветного кольца Урала» Олег ФАТЕЕВ.

– «Покровский рубеж» – это совместный проект министерства инвестиций и развития Свердловской области, Свердловского регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества и Артёмовского городского округа. Реконструкция будет проходить в шестой раз, а фестивалем она стала с прошлого года.

– Как появилась идея фестиваля?

– Всё, что происходит на реконструкции – не вымышленные события, а доподлинная история, которая разворачивалась на территории городского округа в 1918 году: в 200 метрах от места реконструкции даже сохранились окопы времён Гражданской войны. Мы предварительно просмотрели много фестивалей подобного плана, изучили большое количество документального материала и художественных книг, обращались за помощью к краеведам, историкам. Хотелось, чтобы люди окунулись в атмо­сферу тех лет, поняли, как это страшно – идти войной улица на улицу, брат на брата, и не повторить ошибок. Реквизит собирали с миру по нитке: что-то привозят сами реконструкторы, что-то заимствуем, например, на Свердловской киностудии.

– А как выглядит сама реконструкция?

– В прошлом году в ней участвовали 120 реконструкторов, в этом году их будет около 150: география – от Уфы и до Новосибирска. Будут работать интерактивные площадки и экспозиции шести исторических эпох, пройдёт парад, возложение венков павшим воинам Гражданской войны и театрализованное представление. В самом «бою» задействована бронетехника и тачанки. По сценарию после боя должен быть пожар в богатом доме. Для этих целей поставят специальное строение, имитировать тушение будут «пожарные», которые приедут в форме тех лет на лошадях. Снимать бой будут четыре оператора, и посмотреть его можно будет на экране сцены, с комментариями историка.

– Сколько человек приезжают на фестиваль?

– Зрителей в прошлом году было более шести тысяч, в этом году гостей ожидается ещё больше. Мы провели презентацию в министерстве внешнеэкономических связей для представителей консульств, ждём представителей Чехии, Венгрии, Великобритании, Болгарии, Белоруссии, Вьетнама, Италии. А в следующем году к нам хотят присоединиться в качестве участников обычные люди из Чехии и Китая – солдаты этих стран тоже участвовали в Гражданской войне. Так что «бой» будет уже интернациональным.

– Это уже международный туризм получается. А что необходимо, на ваш взгляд, чтобы он развивался?

– Российское военно-историческое общество внесло фестиваль в каталог реконструкций, которые проходят в нашей стране – это говорит о высокой оценке этого мероприятия профессионалами. Сегодня, наверное, проблема не только в инфраструктуре. Многим сложно поверить, что историческое мероприятие можно преподносить как турпродукт, и что каждая территория может это делать. Туризм чаще вызывает ассоциации с курортами. Но сейчас Средний Урал движется по пути развития туризма, и я думаю, что лет через пять мы значительно повысим туристическую привлекательность нашего региона.