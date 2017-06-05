Ураганом унесло 100 миллионов рублей

В субботу по Свердловской области прошёлся ураган, подобный тому, который накрыл Москву в конце мая. Фото: Сергей Семакин

В субботу по Свердловской области прошёлся шквалистый ветер, подобный тому, который накрыл Москву в конце мая. Синоптики прогнозировали, что на Урале циклон ослабит свою силу, однако его последствия оказались не менее разрушительными, чем в столице России. Ураган унёс жизнь одного человека, девять свердловчан (в том числе один ребёнок) получили травмы. От шторма пострадали около двух десятков муниципалитетов: стихия сносила крыши, срывала рекламные щиты и провода и с корнями выворачивала деревья, без света остались более ста тысяч уральцев.

В пятницу синоптики и МЧС предупредили свердловчан о грозах, граде и шквалистом ветре до 20–25 метров в секунду, посоветовав без надобности не выходить из дома.

— Оповещение о надвигающихся шквалистых ветрах в минувшие выходные шло по нескольким направлениям, — рассказала «ОГ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. — Задействованы были рекламные экраны на улицах и в торговых центрах, об этом говорили и по радио, и на телевидении, в соцсетях. Кроме того, у нас заключены договоры с операторами связи «Мегафон» и «Теле-2» об СМС-оповещениях абонентов о предстоящих неблагоприятных погодных условиях.

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у дома №73 весь тротуар оказался засыпан остатками кровли. Фото: Галина Соколова

По мнению Натальи Зыряновой, люди были в достаточной степени проинформированы о надвигающейся непогоде, но недооценили всю её опасность.

Если в Екатеринбурге стихия прошла почти незамеченной, то в других муниципалитетах последствия оказались весьма внушительными.

В субботу были повреждены несколько десятков линий электропередачи в Горноуральском округе, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Невьянском, Красноуральском, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах, в Ревде, а также в городском округе Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районе: где-то повредились опоры, где-то провода были оборваны ветками и упавшими стволами деревьев. Ветер содрал крыши почти со 180 жилых домов и повалил, а где-то и вырвал с корнем деревья, уронив их на дороги, дома и припаркованные автомобили.

В Верхней Салде сотрудники УЖКХ устраняли последствия урагана всё воскресенье, кое-какие работы продолжаются до сих пор. Фото: vsalde.ru

В Верхней Салде тополь упал на 42-летнего мужчину. С переломом обеих ног в голенях пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти мужчине нижние конечности не удалось, ноги пришлось ампутировать.

Наибольший удар стихии принял на себя Нижний Тагил. Здесь от падения дерева погиб 34-летний житель Екатеринбурга, приезжавший навестить свою маму, травмы различной тяжести получили 8 человек. Ураганом сорвало кровлю со 197 зданий, в полицию обратились около 150 владельцев заваленных деревьями автомобилей. Без электричества, воды, сотовой связи и Интернета остались целые микрорайоны. Сразу после начала шторма в городе был объявлен режим ЧС.

Эпицентр шторма

Вчера врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашевпобывал на тагильских объектах, пострадавших во время урагана, и провёл видеоконференцию с руководителями 11 муниципалитетов, испытавших на себе силу уральского торнадо.

Объезд пострадавших во время урагана зданий Евгений Куйвашев начал со школы №65. Она расположена не в жилом микрорайоне, а на окраине, поросшей кустарником. Сюда приходят на учёбу из окрестных посёлков 245 школьников. Весь напор ветра здание приняло на себя и понесло серьёзные потери. На крыше зияет дыра в 50 квадратных метров, спортзал и некоторые кабинеты лишились окон.

— Когда началась буря, мне позвонил сторож и сообщил, что с крыши летят кирпичи, доски, а снаружи слышится звон стекла. Приехали сюда и ахнули. Ведь крышу нам капитально отремонтировали совсем недавно — в 2015 году, потратили 3,4 миллиона рублей, — рассказала «ОГ» директор школы Татьяна Моисеенко. — А теперь снова необходим ремонт, на который нужно по предварительным подсчётам не менее трёх миллионов рублей.

При осмотре учебного заведения глава Нижнего Тагила Сергей Носов сообщил, что единый госэкзамен в городе проходит без срывов, доступ к Интернету восстановлен во всех школах.

Евгений Куйвашев поручил кабмину оказать помощь муниципальным властям в проведении ремонтно-восстановительных работ — Нижний Тагил больше всех пострадал от стихии. Фото: Галина Соколова

Через потолок видно небо

Глава региона также проинспектировал жилые дома, оставшиеся без крыш. На проспекте Ленина у дома №73 весь тротуар третий день занят тем, что до 3 июня называлось кровлей. Жители многоквартирника оказались незащищёнными от осадков, которые не прекращаются все эти дни. По словам директора УК «Ермак» Анны Микрюковой, восстановление кровли над четырьмя подъездами, стропильной системы и вентиляционных каналов обойдётся в пять миллионов рублей. Примечательно, что в прошлый тагильский ураган, случившийся в 2011 году, крышу этого дома также сносило. Видимо, на этом участке ветер, встречающий на своём пути препятствие в виде железнодорожного ДК, особенно нахрапист. Это необходимо учесть при очередном ремонте кровли.

Ещё один серьёзно пострадавший дом расположен в двух кварталах от первого — по адресу проспект Ленина, 57. Евгений Куйвашев вместе с Сергеем Носовым и сопровождавшими врио губернатора членами областного правительства поднялись на чердак и осмотрели несколько огромных прорех в кровле. Подрядчики, разбиравшие повреждённые фрагменты кровельного покрытия, сообщили, что на всех пострадавших от ветра зданиях натянута плёнка, чтобы не допустить протекания верхних этажей. Строительные бригады готовы восстановить крыши в кратчайшие сроки.

Объём работ им предстоит немалый: кровельные работы требуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. 18 из них пострадали значительно.

Кроме порушенных крыш, тагильчане показали Евгению Куйвашеву участок трамвайной линии, где «полегли» все опоры, и микрорайон Красный Камень, где были повреждены практически все деревья. Если тополя и липы теряли ветви, то берёзы здесь выворачивало с корнями. Можно представить, каких трудов стоило коммунальщикам и тагильским добровольцам уже к утру 4 июня освободить дороги и дворовые проезды от древесных баррикад. Всего за десять ураганных минут в Нижнем Тагиле погибли более 2 000 деревьев, а «ранения» получили практически все зелёные насаждения.

На улице Народная Стройка в Верхней Салде стихия сорвала крыши с гаражей. Фото: Константин Шкребень, vsalde.ru

Как справиться?

На видеоконференции, которую провёл вчера Евгений Куйвашев, обсуждались предпринимаемые меры по ликвидации последствий урагана.

— В восстановительных работах принимают участие 1 629 человек. В муниципалитетах действуют комиссии по оценке ущерба, нанесённого ураганом, с жителями работают психологи, — доложил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

Наиболее чувствительной к непогоде оказалась система электроснабжения. Грозовой фронт обесточил дома 126 тысяч свердловчан.

— Для восстановления централизованного энергоснабжения соседние регионы направили к нам 500 специалистов-электриков. Создано 120 дополнительных бригад, — отметил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Надо учесть опыт этой грозы и обеспечить социально значимые объекты автономными источниками питания.

Эту инициативу поддержал и Сергей Носов, обратив особое внимание на недостаточную готовность к ЧС учреждений здравоохранения. Он также пояснил, что шторм нанёс урон не только городской инфраструктуре. На тагильских заводах пришлось остановить поточные линии, на некоторых предприятиях из-за технологического сбоя был выдан брак.

Подводя итог, Евгений Куйвашев поручил обеспечить оперативное восстановление систем жизнеобеспечения в области. Особенно это касается электросетевого хозяйства. Врио губернатора заявил, что пострадавшим от стихии муниципалитетам будет оказана финансовая помощь. На устранение последствий урагана будут выделены средства резервного фонда. По предварительным оценкам, потребуется не менее 100 миллионов рублей.