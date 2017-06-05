В муниципалитетах Свердловской области подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия урагана

В Серове порыв ветра уронил киоск-холодильник с напитками. Фото: Владислав Завальнюк, serovglobus.ru

Александр КАРАМЫШЕВ, глава Сысертского городского округа:

— Непогода коснулась восьми населённых пунктов. Произошло временное отключение электроэнергии, которую восстановили в течение суток. Повреждены пять жилых домов — один в самой Сысерти и четыре в Бобровке. Там частично сорвало крышу. В Бобровке полностью сорвало крышу на детсаде №60, сумма ущерба — 1 млн 300 тысяч рублей. Также в Бобровке полностью разрушило крышу на административном здании — дирекции ЖКХ. Ущерб — 700 тысяч рублей. На детской и взрослой поликлинике в Сысерти сорвана крыша, общая площадь разрушений — 1 800 квадратных метров на сумму 2 млн рублей.

Поломанные деревья убрали силами муниципалитета. Также подключились жители — их работу оплачивали из резервного фонда. Службы ЖКХ сейчас приступили к ремонту кровли жилых домов.

Сергей КУЗОВКОВ, глава городского округа Староуткинск:

— Ущерб подсчитать пока трудно — ориентировочно он составил 5 миллионов рублей. В общей сложности пострадали 80 домов: пять из них остались полностью без крыш, у 27 — разрушена треть кровли. Повреждены линии электропередачи. Весь округ — около 3,5 тысячи человек — остался без света, и только в понедельник в 10.00 утра запустили 600 домов. Соцобъекты уже все под напряжением — школа, больница, полностью же электроснабжение будет восстановлено в течение недели. Пострадали два человека — один с вывихом конечности и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу на скорой помощи, второй — с порезами лица — отказался от госпитализации, получив первую помощь. Принимаем заявления от граждан на оказание материальной помощи, покупаем необходимые материалы для ремонта.

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского городского округа:

Последствиями шквалистого ветра в Серове 3 июня стали многочисленные отключения электричества в разных микрорайонах города и посёлках, входящих в Серовский городской округ. Было принято решение сначала восстанавливать электроснабжение скважин, затем загородного лагеря «Чайка» и следующим этапом — электроснабжение микрорайонов города и посёлков.

Бригады работали все выходные. Шквалистый ветер повредил кровли на жилых домах и нескольких соц-объектах: фактически без кровли осталась школа № 21 в посёлке Новая Кола — уже составлена смета предстоящих работ, она составляет 4 миллиона рублей. Сильно повреждена кровля как минимум на двух многоквартирных домах в микрорайоне Сортировка. Общий ущерб, нанесённый стихией, ещё окончательно не подсчитан.

Александр ВЕРВЕЙН, глава городского округа Волчанск:

— Пострадали 54 многоквартирных дома. Частично разрушена кровля, сорвало шифер с общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. И мы приступили к текущему ремонту. Принято решение — три кровли будут капитально отремонтированы за счёт местного бюджета. Загорелась баня, в которой погиб человек, от неё — второй соседний дом. Пострадавшим был предложен ночлег, но люди отказались — уехали к родственникам. Сейчас будем думать — как можно им помочь.