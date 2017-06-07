Помощник уральского депутата вырастил тропический сад

Импортозамещение по-петрокаменски: на праздничный стол Семячковы ставят домашние апельсины и лимоны. Фото: Галина Соколова

Сюжет «Наши люди»

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В этой рубрике мы будем рассказывать о жителях области, чьи увлечения сделали их известными в своём посёлке, городе или даже стране.

Помощник депутата Заксобрания Михаила Ершова по Горноуральскому округу Александр Семячков имеет удивительное хобби. В своей теплице в селе Петрокаменском он выращивает кофе, киви и апельсины.

В послужном списке Александра Семячкова — восемь лет работы в качестве главы Горноуральского округа, объединяющего 60 сёл и деревень, и руководство общественной приёмной депутата Госдумы Валерия Язева. Сейчас Александр Викторович является помощником депутата Заксобрания Михаила Ершова, помогает землякам в решении проблемных вопросов.

Однако общественной деятельностью жизнь бывшего главы округа не ограничивается. На просторном приусадебном участке есть всё, что полагается справному уральскому хозяину: теплицы с огурцами-помидорами, грядки с зеленью, груши-яблони и ульи. А ещё есть теплица, где в буйной тропической зелени зреют апельсины, лимоны, ананасы, киви, виноград. Есть и совсем неведомые уральцам плоды: любимая японцами мушмула, выходец из Южной Америки псидиум и самый маленький цитрус кумкват. Кофе семья пьёт тоже домашнего производства: в теплице растут три вида кофейных деревьев, которые плодоносят в разное время. Всего в коллекции Семячкова — более 30 экзотических деревьев и лиан.

Идею создания чудо-теплицы Александру Семячкову подсказал семь лет назад тагильский садовод Александр Шихов. Придя на личный приём, посетитель в конце беседы пригласил главу округа посмотреть теплицу, пообещав, что такой он никогда не видел. Опытный аграрий Семячков был заинтригован.

— В гости тогда взял супругу и детей. Мы с удовольствием побродили в укрытом от непогоды садике из цитрусовых деревьев, подышали их ароматом. Возвращаясь домой решили, что у нас будет свой тропический сад, — вспоминает Александр Семячков.

Чтобы построить теплицу-термос площадью 126 квадратных метров, Александр Викторович выбрал двухкамерный карбонат, для обогрева установил газовый котёл. Закончив строительство, задумался, где взять саженцы, ведь деревца инжира или папайи на аграрной ярмарке не купишь. Отправился в ботанический сад Екатеринбурга, и там ему помогли не только с посадочным материалом, но и дали дельные советы по агрономии редких для наших широт видов.

Сегодня у Александра Семячкова настоящий тропический мини-сад, поставляющий к семейному столу фрукты и ягоды круглый год. Конечно, финансовые затраты по содержанию теплицы их стоимость не покрывает. Семья получает за газ и электроэнергию внушительные счета, и большая доля расхода энергоресурсов приходится на растительную экзотику. Однако, начиная посадки, Семячков думал не о выгоде. А о чём же?

— Это непередаваемое чувство, когда вокруг сугробы, тридцатиградусные морозы, а ты входишь в теплицу, полную зелени и фруктов. Там такой аромат, что голова кружится, — рассказывает садовод-любитель.

Заглянуть в мир тропиков не прочь многие земляки Семячкова, недавно здесь побывала делегация от местного совета ветеранов. Частенько наведываются и заезжие экскурсанты. Два года назад главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин привёз саженец черимойи, плоды которой Марк Твен назвал «само восхищение». Подтвердить это Семячковы ещё не могут — дерево начинает плодоносить с четырёх лет. Ждут с нетерпением.